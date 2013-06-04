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Единороссы Хабаровска определились с кандидатами
Без неожиданности завершились праймериз «Единой России» по голосованию на выборах единого кандидата на пост губернатора края и мэра Хабаровска. Губернаторские праймериз закончились на минувшей неделе в Советской Гавани, где работала 9-я площадка. Итогом всех голосований стала победа врио губернатора Вячеслава ШПОРТА, набравшего 888 голосов. Четыре его оппонента вместе набрали 868 бюллетеней в свою поддержку.
Мэрские праймериз прошли в 4 этапа, закончившись в Центральном округе Хабаровска. В результате на всей дистанции глава города Александр СОКОЛОВ набрал 328 голосов, а его партийные конкуренты собрали 124 бюллетеня на троих.
Теперь итоги праймериз будут представлены на региональной и городской партийных конференциях, где победители будут официально выдвинуты кандидатами.
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