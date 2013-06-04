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На выборах спикера думы Хабаровского края все ждут решения фракции "Единой России"
Депутаты Законодательной думы Хабаровского края утвердили отставку председателя парламента Сергея ХОХЛОВА, но дату выборов нового спикера пока не назначили.
В краевых законах процедура снятия полномочий и выборов нового руководителя прописана, но сроки не определены. Вопрос о постановке вопроса на голосование должен быть инициирован хотя бы одной из депутатских фракций, выдвигающих своего претендента, или даже самовыдвиженцем, желающим занять пустующее кресло.
Заявлявшие ранее о своем намерении выдвигать своих членов фракции оппозиционных партий от своих планов не отказываются, но и предпринимать тщетных усилий, скорей всего, не будут. Дело в том, что фракция партии «Единая Россия» - держательница контрольного пакета депутатских мандатов краевой думы - пока не определилась со своим выбором. А если так - внесение вопроса о выборах председателя со стороны конкурентов будет блокироваться в самом начале, не набирая голосов за попадание в повестку дня.
Как сказал «ЗР» руководитель фракции «Справедливой России» Сергей ЯЩУК, возможности продвижения оппозиционного кандидата ограничены еще и изменившимся порядком голосования. По его замечанию, буквально накануне ухода Сергея Хохлова дума поменяла статью о выборах своего председателя, изменив форму голосования с тайного на открытое. Ящук уверен, что сейчас внутри фракции единороссов нет монолитного единства и, если бы голосование было тайным, можно было бы поработать с представителями большинства, с целю склонения их к голосованию за кандидата от СР. Но при открытом волеизъявлении на поддержку оппозиционера никто, кроме его товарищей, не решится.
Так или иначе, все ждут решения фракции «Единой России». А она, как стало известно «ЗР», ждет мнения губернатора края, которое пока никак не проявлено. Первый заместитель председателя думы Сергей ЛУГОВСКОЙ рассказал, что регулярно встречается с врио главы региона на различных мероприятиях, общается с ним, но не инициирует обсуждение темы выборов спикера. Не поднимает этот вопрос и губернатор Вячеслав ШПОРТ.
Факт, что региональная исполнительная власть не торопится с определением своей позиции по данной проблеме, «ЗР» подтвердил и заместитель председателя правительства края по внутренней политике Виктор МАРЦЕНКО. По его мнению, парламент неплохо справляется со своими основными обязанностями и под управлением первого заместителя председателя, а потому губернатору спешить не обязательно. Виктор Марценко заверил, что встреча Вячеслава Шпорта с депутатами Законодательной думы состоится предположительно до конца июня. При этом первый зам говорил не об общении с одной фракцией, а об обсуждении сложившегося положения со всеми парламентариями. Впрочем, даже если удастся обменяться мнениями до очередного заседания парламента в июне, управляющий внутренней политикой убежден, что вопрос о выборах спикера в этом месяце в повестке дня думского заседания не появится. Неуверенно было сказано и о возможности его появления в повестке июльского заседания.
Тогда «ЗР» передал Виктору Марценко слухи, ходящие среди сотрудников аппарата думы, в соответствии с которыми исполнительная власть намерена вернуться к вопросу выборов председателя парламента только после выборов в сентябре. Дело в том, что на минувшей неделе депутаты не только отправили в отставку спикера Сергея Хохлова, но и удовлетворили просьбу одномандатника из Комсомольска-на-Амуре Николая ПОВЗЫКА о сложении с него депутатских полномочий «по собственному желанию и по состоянию здоровья». Новые выборы по Прибрежному избирательному округу №10 назначены также на 8 сентября. Возникло предположение, что команда губернатора намерена выдвинуть на округ своего человека, который, пройдя в думу, и займет пост председателя. Заместитель председателя правительства эту версию выслушал, ничего не подтвердив и ничего не опровергнув.
Александр ЗУБОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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