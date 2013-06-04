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Хабаровск хочет в Большой кластер

04 Июня 2013, 14:35 | Хабаровск

Врио губернатора Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ предложил ряд проектов для пополнения создаваемого Большого дальневосточного кластера (БДК), сообщила пресс-служба краевого правительства.

Сообщается, что в работе с иностранными инвесторами власти региона выделяют два направления. Первое - строительство газохимического завода по производству диметилэфира (DME) с участием южнокорейской государственной корпорации Kogas. Проект предусматривает создание завода производительностью 300 тыс. тонн DME ежегодно, для чего потребуются поставки природного газа в объеме 760 млн кубометров в год.

Второй проект - строительство завода по производству метанола на основе природного газа с участием японской Marubeni Corporation. Проектная мощность завода - 2,5 тыс. тонн метанола в сутки. Требуемый запас сырьевого газа составляет 800 млн кубометров в год.

По  словам Вячеслава Шпорта, инвесторам было представлено несколько площадок для размещения заводов, наиболее перспективной является территория Ванино-Советско-Гаванского транспортно-промышленного узла.

Ранее сообщалось, что в создание на Дальнем Востоке нефтегазохимического кластера к 2030 году будет вложено более 2 трлн рублей из внебюджетных источников. БДК планируется развивать на базе сырьевых ресурсов Лено-Тунгусской и Лено-Вилюйской нефтегазовых провинций, континентального шельфа Охотского моря, включая шельф Сахалина. Значительная доля продукции БДК будет ориентирована на рынки АТР.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: нефтегаз  газохимия  kogas  инвестиции  завод  проекты 



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