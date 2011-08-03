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Министр в городе!
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев сегодня в Хабаровске встретился с министром внутренних дел Российской Федерации Рашидом Нургалиевым и принял участие в работе Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму.
«Ситуация на Дальнем Востоке в целом стабильная и контролируемая. Факторы, способствующие зарождению и развитию этноконфессиональных конфликтов, носят единичный характер, - заявил полпред, выступая на заеседании. - Религиозная ситуация также стабильная. Тем не менее, на Дальнем Востоке проявляют активность миссионерские организации, финансируемые из-за рубежа. Нас беспокоит их сепаратистские отношения. Многие организации, работающие среди коренных малочисленных народностей, также финансируются из-за рубежа. Порой дестабилизирующей деятельностью занимается ряд некоммерческих организаций и партнерств. Мы видим, что эта деятельность увеличивается по мере того, как Россия наращивает мощь, интегрирует свою экономику в мировую экономику. Россию не хотят видеть сильной.
Почвой для сепаратистских настроений и для экстремизма являются и социальные проблемы – безработица, низкая покупательская способность населения, высокие тарифы услуг ЖКХ. Вряд ли поможет улучшению социально-экономической обстановки на Дальнем Востоке планируемое сокращение на 80% финансирования федеральной целевой программы социально-экономического развития региона. В то же время все главы субъектов федерации округа и руководители готовы работать на благо дальневосточников».
Полпред выразил уверенность, что деятельность межведомственной комиссии совместно со всеми институтами гражданского общества, общественными и религиозными организациями позволит нам поддерживать межнациональный и межконфессиональный мир и не допускать проявления политического, религиозного или национального экстремизма.
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