Вячеслав Шпорт принял участие в праймериз Николаевска-на-Амуре

Губернатор Хабаровского края участвует в предварительном общенародном голосовании – праймериз, которое проходит в Николаевске-на-Амуре.

Выступая перед собравшимися, Вячеслав Шпорт рассказал о перспективах района, ключевых направлениях дальнейшего развития.

«Николаевский район имеет для края очень большое значение, строятся новые объекты, развивается инфраструктура, в том числе и воздушная. Аэропорт Николаевска-на-Амуре является базовым для транспортировки грузов в северные районы, пассажирским авиаузлом. Ведется его реконструкция, будет построен новый аэровокзал. До конца года мы планируем завершить строительство новой взлетно-посадочной полосы с открытием в будущем году», - сказал Вячеслав Шпорт.

По словам Губернатора, решается проблема безработицы. Создаются условия для занятости в перспективных для района отраслях экономики, - это горнодобывающая и лесная промышленность, рыбопеработка.

«Будут построены новые заводы: рыборазводный для воспроизводства популяции осетровых, предприятие по сжижению газа. На площадях бывшего судостроительного завода планируется организовать судоремонтное предприятие», - рассказал Вячеслав Шпорт.

Он подчеркнул, что сегодня в районе решается и проблема с жильем. «Все эти вопросы проговорены с руководством района и будут воплощаться в жизнь», - заключил Губернатор, сообщает пресс-центр правительства края.