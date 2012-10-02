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Хабаровский край поручился за «Аркаим» своим бюджетом
ООО СП «Аркаим» получит от Хабаровского края госгарантии по кредиту на 900 млн рублей. Решение об этом приняли во время сентябрьской сессии депутаты Краевой думы.
С 2008 года «Аркаим» реализует инвестиционный проект по созданию лесоперерабатывающего комплекса в поселке Октябрьского Ванинского района. В 2009 году введены в эксплуатацию мощности по производству 350 тыс. кубометров пиломатериалов и 140 тыс. кубометров древесно-стружечных плит. При наращивании мощностей по комплексной переработке древесного сырья в рамках развития проекта созданы заводы по производству 180 тыс. кубометров струганной продукции, 100 тыс. кубометров клееного бруса, 70 тыс. кубометров мебельного щита, 240 тыс. топливных гранул, а также вторая лесопильная линия по производству 200 тыс. кубометров пиломатериалов в год. При освоении введенных мощностей в 2011 году произведено 190 тыс. кубометров пиломатериалов, 64,5 тыс. кубометров плит ДСП. В настоящее время активно ведутся строительные работы по возведению коттеджного поселка на 48 квартир, здания нового административно-бытового корпуса, ремонтно-механических мастерских. Реализация проекта с вводом мощностей второго этапа даст возможность комплексно перерабатывать до 1 млн 300 тыс. кубометров древесного сырья.
Также, по данным пресс-службы Законодательной думы региона, привлечение кредитных средств под госгарантию края позволит предприятию перейти к инновационным технологиям переработки низкосортной древесины и отходов лесопиления. Увеличатся объемы поступлений налогов в консолидированный бюджет края и страховых взносов во внебюджетные фонды, появятся более 1000 рабочих мест.
Александр НИКОЛАЕВ, газета "Золотой Рог".
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