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Хабаровский край поручился за «Аркаим» своим бюджетом

02 Октября 2012, 18:31 | Хабаровск

ООО СП «Аркаим» получит от Хабаровского края госгарантии по кредиту на 900 млн рублей. Решение об этом приняли во время сентябрьской сессии депутаты Краевой думы.

С 2008 года «Аркаим» реализует инвестиционный проект по созданию лесоперерабатывающего комплекса в поселке Октябрьского Ванинского района. В 2009 году введены в эксплуатацию мощности по производству 350 тыс. кубометров пиломатериалов и 140 тыс. кубометров древесно-стружечных плит. При наращивании мощностей по комплексной переработке древесного сырья в рамках развития проекта созданы заводы по производству 180 тыс. кубометров струганной продукции, 100 тыс. кубометров клееного бруса, 70 тыс. кубометров мебельного щита, 240 тыс. топливных гранул, а также вторая лесопильная линия по производству 200 тыс. кубометров пиломатериалов в год. При освоении введенных мощностей в 2011 году произведено 190 тыс. кубометров пиломатериалов, 64,5 тыс. кубометров плит ДСП. В настоящее время активно ведутся строительные работы по возведению коттеджного поселка на 48 квартир, здания нового административно-бытового корпуса, ремонтно-механических мастерских. Реализация проекта с вводом мощностей второго этапа даст возможность комплексно перерабатывать до 1 млн 300 тыс. кубометров древесного сырья.

Также, по данным пресс-службы Законодательной думы региона, привлечение кредитных средств под госгарантию края позволит предприятию перейти к инновационным технологиям переработки низкосортной древесины и отходов лесопиления. Увеличатся объемы поступлений налогов в консолидированный бюджет края и страховых взносов во внебюджетные фонды, появятся более 1000 рабочих мест.

Александр НИКОЛАЕВ, газета "Золотой Рог".

Автор: Александр Николаев
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