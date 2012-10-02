Совету депутатов приказано разойтись

Впервые в истории депутаты Законодательной думы Хабаровского края своим решением прекратили деятельность сельского совета народных депутатов.

Закон «О роспуске совета депутатов Де-Кастринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края» принят на внеочередном заседании регионального парламента. Причиной прекращения деятельности совета стал конфликт между главой поселения и частью местных депутатов, в результате которого последние перестали ходить на заседания, проявляя таким образом свой протест.

Однако, в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предусматривается, что заседание представительного органа должно проходить не реже 1 раза в 3 месяца. И депутаты в Де-Кастри грубо нарушили данную норму законодательства, поставив под угрозу все хозяйство поселения. Без официальных решений совета поселок не смог в 2012 году получить утвержденный бюджет, что поставило под угрозу выполнение большинства обязательств, в числе которых и подготовка к зиме.

После решения краевых депутатов, крайизбирком объявит о проведении новых выборов в совет депутатов Де-Кастринского сельского поселения, которые, по данным РИАП «Хабаровск онлайн», могут пройти уже в нынешнем декабре. Впрочем, ничто не мешает уволенным сельским депутатам заново бороться за голоса избирателей, чтобы в случае победы продолжить борьбу с главой поселения.



Александр НИКОЛАЕВ, "Золотой Рог".

