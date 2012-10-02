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Хабаровский край не сможет выполнить задания Владимира ПУТИНА
Прогноз развития региональной экономики до 2015 года, представленный на Дне депутата в Краевой думе заместителем председателя правительства Хабаровского края – министром экономического развития и внешних связей Виктором КАЛАШНИКОВЫМ, не впечатлил парламентариев.
Валовой региональный продукт (ВРП) в 2012 и 2013 годах должен вырасти на 3%, в 2014 году – на 2,9%, в 2015 году – на 3,3%.
- Президентом ставится задача в эти годы удвоить ВВП страны. Следовательно, и ВРП Хабаровского края должен вырасти, как минимум, вдвое, - прокомментировал для читателей «ЗР» данные минэкономразвития, председатель Законодательной думы Сергей ХОХЛОВ. - А представленные темпы не позволяют говорить о том, что мы динамично движемся к поставленным целям. И мы не увидели роста промышленного производства. Город Комсомольск-на-Амуре, являющийся единственным крупным промышленным центром на всем Дальнем Востоке, имеет загрузку производственных мощностей в среднем на 30%. Нам дают темп роста на 2013 год, например, в 2,8%. На фоне имеющейся недозагрузки такой рост не говорит даже о восстановлении производственного потенциала. На этом направлении край стагнирует. Темпы роста заданы в горнодобывающей промышленности. Они основаны в первую очередь на планах входящей в холдинг СУЭК компании «Ургалуголь», которая произвела полную модернизацию производства и теперь активно наращивает объемы добычи. Но этот ресурс в 2013 году будет исчерпан – угольщики выйдут на проектную мощность и уже в 2014 году темпы роста отрасли снизятся. В целом динамика ВРП, которую прогнозирует краевое минэкономики, не может удовлетворить потребности Хабаровского края в развитии.
По итогам 2011 года ведущее место в структуре ВРП Хабаровского края занимает транспорт – более 16%, чуть меньшую долю в 14,9% - торговля, 12,1% - строительство, 10,4% - операции с недвижимостью, 9,9% - обрабатывающие производства.
При существующих темпах – чуть более 4% в год – край не сможет обеспечить и задание Владимира ПУТИНА по увеличению производительности труда. Чтобы достичь установленных президентом параметров, рост производительности должен составлять не менее 5,5%. По мнению Виктора Калашникова, высказанному в разговоре с корреспондентом «ЗР», достичь такого роста на старых производственных мощностях невозможно. Необходимо проведение коренной реконструкции предприятий. А этот процесс связан с необходимостью значительного увеличения инвестиций, для привлечения которых нужен соответствующий деловой климат, над которым только предстоит интенсивно трудиться.
- Пока, к сожалению, я, как государственный чиновник, вынужден признать, что сохраняются серьезные административные барьеры, - говорит Виктор Калашников. - Мало просто работать с инвестором, нужно оптимизировать объемные регламенты, сокращая сроки всех согласований. Сегодня правительством края ставится задача сокращения сроков выдачи разрешений на строительство в 7,6 раза, снижения стоимости подключения к энергосистеме.
Кроме того, ключевая проблема для инвесторов на Дальнем Востоке – слаборазвитая транспортная и энергетическая инфраструктура. Необходимость значительных вложений в строительство дорог и энергомощностей подрывает экономику проектов, делая их малопривлекательными. Но, в отличие от проблемы административных барьеров, решить этот вопрос краевой бюджет самостоятельно не сможет – у него просто не хватит ресурсов. Таким образом, процесс увеличения производительности труда, а вместе с ним и усиления роли промышленности в региональной экономике, попадает в почти полную зависимость от федерального центра.
Посетивший в эти дни Хабаровск заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ Михаил ОСЕЕВСКИЙ, оценивая факторы, сдерживающие приток инвестиций на Дальний Восток, отметил его оторванность от основных российских рынков. По его мнению, для привлечения капиталов макрорегиону нужны дополнительные меры налоговой поддержки, специальные программы развития инфраструктуры, способные нейтрализовать негативные факторы, ставящие местные предприятия в неравные условия с конкурентами внутри страны и за рубежом. Эта точка зрения давно известна, о необходимости данных шагов давно и громко говорят, но реальных решений пока нет. А планов достижения параметров социально-экономического развития, заложенных в послевыборных указах президента, от дальневосточников требуют уже сейчас. Но, похоже, что базируясь на имеющихся условиях, восточные территории, не соврав, не могут даже на бумаге нарисовать ясную дорогу к благополучию.
Впрочем, и в самом крае существует экономическое неравенство, определяемое по территориальному признаку. Краевой бюджет ежегодно выделяет средства на выравнивание энерготарифов между северными и южными районами. Дотации северянам доходят до 90%. Но все они идут на снижение платы для населения. Бизнес вынужден нести полную нагрузку по оплате сверхвысоких затрат местной энергетики, что становится непреодолимым препятствием в его развитии.
- Я предлагаю распространить дотации и на тарифы для предприятий, чтобы стимулировать развитие бизнеса на данных территориях, - говорит Сергей Хохлов. - Облегчив условия работы предпринимателей, мы получим надежду на развитие собственной доходной базы в районах и на постепенное снижение объемов их поддержки из краевого бюджета. Иначе процесс полного содержания районов за счет краевого бюджета будет бесконечным.
Кроме того, спикер, исходя из того, что север в Хабаровском крае – это водные биоресурсы, которые почти полностью вывозятся на экспорт в замороженном виде, предложил ввести квотирование экспорта рыбы, как это сделано с круглым лесом. Вместе с мерами по снижению стоимости энерготарифов, это даст развитие целой отрасли береговой переработки, которая способна значительно снизить социально-экономическую напряженность в отдаленных районах. Кстати, подобные меры могут радикально исправить ситуацию на всем побережье российского Дальнего Востока. Но решение данного вопроса также находится в компетенции федеральных властей. Выходит, что как ни упирается край, самостоятельно преобразиться не сможет. А помощь сверху пока идет большей частью в виде ободрительных речей.
Александр ЗУБОВ, газета "Золотой Рог", Хабаровск.
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