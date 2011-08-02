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В защиту дальневосточного бизнеса

02 Августа 2011, 18:51 | Хабаровск

В списках кандидатов «Народного фронта» на предварительном голосовании по выборам претендентов на место в списке «Единой России» от Хабаровского края появилось имя известного в России бизнесмена, председателя совета директоров ОАО «Группа «Альянс» Мавлита БАЖАЕВА.

Кандидат рассказал «ЗР» о причинах своего выбора и вкратце представил идеологию своей программы:

- Я иду в Государственную думу от Хабаровска потому, что считаю себя ответственным за развитие края. «Группа «Альянс», в которой я работаю, представлена здесь крупными предприятиями: Хабаровским НПЗ, сетью АЗС и нефтебаз, артелью старателей «Амур». Прямые инвестиции Группы в региональную экономику превышают 40 миллиардов рублей, и мы намерены их наращивать, ибо верим в будущее края. Это значит, что мы кровно заинтересованы в благополучии населения, в том, чтобы у людей была работа, достаток, уверенность в завтрашнем дне.

Наша задача – через развитие экономики Хабаровского края добиться улучшения социального положения его жителей, прежде всего, самых малообеспеченных. С другой стороны, промышленность региона нуждается в системной, в том числе институциональной, поддержке, чтобы уже в обозримом будущем стать основой технологического подъема всего Дальнего Востока России, локомотивом на пути от добычи сырья к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. Отдельное внимание должно быть уделено развитию малого и среднего бизнеса. Предприниматели в восточных районах сегодня имеют худшие условия для работы, чем их коллеги в центре и на западе России. Это несправедливо и неправильно. Чтобы Дальневосточный регион развивался, надо создать стимулы, привлекающие сюда бизнес со всей страны.

За время пребывания в Хабаровском крае Мавлит Бажаев провел встречи не только с жителями, но и с полпредом президента России в ДФО Виктором ИШАЕВЫМ, губернатором Хабаровского края Вячеславом ШПОРТОМ, мэром краевой столицы Александром СОКОЛОВЫМ, сделав заодно частные пожертвования на строительство детского приюта при храме Серафима Саровского в Хабаровске.

Автор: Сергей Иванов
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