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Хабаровск просит реформировать режим управления особыми экономическими зонами
На расширенном заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, прошедшему в рамках Дней Хабаровского края, министр экономического развития края Виктор КАЛАШНИКОВ попросил помощи у федеральных законодателей в решении проблем регулирования экономических процессов на территории.
Министр отметил, что требует реформирования режим управления особыми экономическими зонами:
- По опыту ПОЭЗ Советская Гавань мы видим, что управление зонами у нас слишком централизовано. Мы говорим о стимулировании регионов по работе с инвестициями, а реальных полномочий по управлению ОЭЗ у субъектов РФ по закону нет. Но регион – главное заинтересованное лицо в реализации проекта ПОЭЗ на своей территории. Поэтому мы предлагаем внести ряд изменений в соответствующий федеральный закон.
Краевые власти также внесли предложения, касающиеся формирования квот на иностранную рабочую силу. Было отмечено, что без привлечения квалифицированных специалистов из-за рубежа невозможно реализовывать крупные инвестиционные проекты.
- Квота на иностранную рабочую силу утверждается на федеральном уровне. Мы предлагаем дать регионам полномочия в течение года перераспределять трудовые ресурсы между компаниями. Это инициатива нашего бизнеса. Ведь многим, особенно малым и средним предприятиям, приходится постоянно меняться, изменять объемы производства и, соответственно, корректировать потребность в иностранных специалистах, - отметил Виктор Калашников.
Как сообщает пресс-служба правительства края, комитет Совета Федерации поддержал предложения краевых властей. Сенаторы рассмотрят вопросы по изменению законодательства и направят предложения в правительство РФ.
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