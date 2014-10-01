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В Хабаровской краевой думе будут работать три фракции
Оргкомитет по подготовке первого заседания Законодательной думы Хабаровского края назначил на 2 октября первую сессию краевого парламента. Согласно итогам выборов, в Законодательной думе будут работать 30 депутатов, представляющих «Единую Россию» и по три депутата от КПРФ и ЛДПР, сообщает пресс-служба законодательного органа.
Фракция «Единой России» во второй раз доверила управление своей деятельностью Сергею ЛУГОВСКОМУ, его заместителем избран Владимир ИВАНОВ. Вячеслав ФУРГАЛ также продолжит возглавлять фракцию партии ЛДПР, его заместителем стал впервые избранный депутат Сергей БЕЗДЕНЕЖНЫХ. Лидером фракции КПРФ депутаты избрали Александра ГРОМОВА - он был депутатом Думы первого, второго, третьего и четвертого созывов, прежний руководитель фракции Виктор ПОСТНИКОВ стал его заместителем.
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