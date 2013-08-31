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Виктор Ишаев снят с должности полпреда Президента РФ на Дальнем Востоке

31 Августа 2013, 17:22 | Дальний Восток

Экс-министр природных ресурсов и экологии Юрий ТРУТНЕВ будет назначен на должность зампреда правительства РФ и полпреда президента России в ДФО, сообщил сегодня по окончании совещания по ликвидации последствий наводнения на Дальнем Востоке президент РФ Владимир ПУТИН.

Предполагается, что Виктор ИШАЕВ будет освобожден со всех занимаемых постов, в том числе с должности министра по развитию Дальнего Востока. Похоже, что на "тяжеловесе" Ишаеве отыгрались при помощи паводка.

"Трутнев Юрий Петрович будет назначен на должность заместителя председателя правительства РФ и одновременно полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе, на этом посту он заменит действующего сегодня полпреда Виктора Ивановича Ишаева", - заявил Путин.

При этом президент подчеркнул, что это решение не связано непосредственно с ситуацией с наводнением, "это плановая замена".

"Виктор Иванович об этом знает, хочу, Виктор Иванович, поблагодарить за все, что вы сделали для региона, для Хабаровска, прежде всего, где вы долгое время работали с начала 90-х ", - сказал В.Путин.

Он напомнил, что Виктор Ишаев начинал работу с предприятия, потом долго работал в сфере стройматериалов.

"У него огромный опыт, он очень много сделал для развития Дальневосточного региона в целом. Мы с ним разговаривали на этот счет, Виктор Иванович будет задействован на других участках работы. Большое вам спасибо за все, что вы сделали для страны и для Дальневосточного региона", - сказал ВладимирПутин.

Юрий Трутнев также возглавит правительственную комиссию по координации работ по ликвидации последствий наводнения

Юрий Трутнев в 2004-2012 годах был министром природных ресурсов и экологии, с мая 2012 - помощник президента.

"Как минимум, у Трутнева будут полномочия Ишаева, все остальное будет зависеть от распределения обязанностей в кабинете министров. Пока точно не могу сказать, будет ли ликвидация министерства", - пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПЕСКОВ.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Олег Клименко
Теги: полпред  отставка  Путин 



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Комментарии

  • Псевдоним18:13, 31.08.2013#

    Ой взгляд нехороший.

  • Псевдоним18:51, 31.08.2013#

    ну, одному уже хватает, сейчас другой будет пополнять личное благосостояние.

  • Псевдоним18:55, 31.08.2013#

    Трутнев, он и есть Трутнев, доверия не внушает

  • Ветли22:31, 31.08.2013#

    Ну красивый!!!

  • Псевдоним00:57, 01.09.2013#

    В каком месте ??

  • Свободу Ишаичу01:16, 01.09.2013#

    Прыческо уркаганское, имхо

  • Baron09:22, 01.09.2013#

    кто против правого руля настигнет такая же кара пехтинг ишаков кто следующий

  • ПВВ09:24, 01.09.2013#

    ага, запустили козла в огород с капустой. этож как можно, находясь на гос. службе, хапнуть в 2012 году 210 лимонов?! хорошо идет торговля природными ресурсами родины!

  • Псевдоним09:43, 01.09.2013#

    Возможно отстквка связана с критикой Ишаевым высоких тарифов на электроэнергию и сраввнением их с ценой продажи в Китай. Путин высказывал недовольство его высказываниями.

  • Лялька09:55, 01.09.2013#

    Ишаев мужик толковый и хорошо понимает, к чему всё идет. Нельзя держать таких людей за своей спиной - нужны полные ***********. Несчастная наша страна.

  • Псевдоним10:08, 01.09.2013#

    Интересная однако биография у человека. На мой взгляд он очень далек от специфики Дальневосточного региона.

  • Псевдоним15:12, 01.09.2013#

    Ох уж эти Трутни. . .

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