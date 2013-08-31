Виктор Ишаев снят с должности полпреда Президента РФ на Дальнем Востоке

Экс-министр природных ресурсов и экологии Юрий ТРУТНЕВ будет назначен на должность зампреда правительства РФ и полпреда президента России в ДФО, сообщил сегодня по окончании совещания по ликвидации последствий наводнения на Дальнем Востоке президент РФ Владимир ПУТИН.

Предполагается, что Виктор ИШАЕВ будет освобожден со всех занимаемых постов, в том числе с должности министра по развитию Дальнего Востока. Похоже, что на "тяжеловесе" Ишаеве отыгрались при помощи паводка.

"Трутнев Юрий Петрович будет назначен на должность заместителя председателя правительства РФ и одновременно полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе, на этом посту он заменит действующего сегодня полпреда Виктора Ивановича Ишаева", - заявил Путин.

При этом президент подчеркнул, что это решение не связано непосредственно с ситуацией с наводнением, "это плановая замена".

"Виктор Иванович об этом знает, хочу, Виктор Иванович, поблагодарить за все, что вы сделали для региона, для Хабаровска, прежде всего, где вы долгое время работали с начала 90-х ", - сказал В.Путин.

Он напомнил, что Виктор Ишаев начинал работу с предприятия, потом долго работал в сфере стройматериалов.

"У него огромный опыт, он очень много сделал для развития Дальневосточного региона в целом. Мы с ним разговаривали на этот счет, Виктор Иванович будет задействован на других участках работы. Большое вам спасибо за все, что вы сделали для страны и для Дальневосточного региона", - сказал ВладимирПутин.

Юрий Трутнев также возглавит правительственную комиссию по координации работ по ликвидации последствий наводнения

Юрий Трутнев в 2004-2012 годах был министром природных ресурсов и экологии, с мая 2012 - помощник президента.

"Как минимум, у Трутнева будут полномочия Ишаева, все остальное будет зависеть от распределения обязанностей в кабинете министров. Пока точно не могу сказать, будет ли ликвидация министерства", - пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПЕСКОВ.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.