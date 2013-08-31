Владимир Путин: На Дальнем Востоке - бедствие реальное

Требуемый объем финансирования для восстановления дорог, пострадавших в результате наводнения, превышает 6 млрд рублей.

"Необходимый объем финансирования для восстановления региональных и местных дорог, искусственных сооружений составляет порядка 5,9 млрд рублей", - заявил министр транспорта РФ Максим СОКОЛОВ, выступая на совещании по вопросам ликвидации паводка на Дальнем Востоке.

Что касается восстановительных работ на федеральных трассах до наступления зимы, то здесь может потребоваться порядка 1 млрд рублей.

"При этом речь о дополнительном выделении средств из бюджета не идет. Мы решим эти вопросы за счет внутренних резервов", - сказал Соколов. Также будут решаться и проблемы финансирования работ на федеральных трассах, которые необходимо будет провести будущей весной.

В свою очередь глава Минрегиона РФ Игорь СЛЮНЯЕВ сообщил, что на восстановление объектов коммунальной инфраструктуры после наводнения потребуется 1,3 млрд рублей

Президент РФ Владимир ПУТИН потребовал от Минтранса незамедлительно провести расчеты по дорожной сети, которую необходимо восстановить на Дальнем Востоке.

"Придется, я обращаю ваше внимание и ваших коллег, перераспределить имеющиеся ресурсы и сманеврировать ими. Где-то, значит, придется снять. Ничего не поделаешь, здесь бедствие реальное. Нужно будет снять с каких-то объектов и сюда перебросить", - сказал Путин на совещании по ликвидации паводка.

Президент также добавил, что все мероприятия должны быть направлены на ликвидацию последствий стихийных бедствий, а не на решение под этим предлогом других проблем на десятилетие вперед. "Если мы пойдем по этому пути, то мы ничего не решим, просто утонем, у нас просто денег не хватит. Но то, что мы будем восстанавливать, конечно, восстанавливать на современной базе, надо делать", - сказал Путин.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.