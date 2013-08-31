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ПУТИН: Тарифы на электроэнергию расти не должны

31 Августа 2013, 16:16 | Дальний Восток

Президент РФ Владимир ПУТИН на совещании, проходящем во Владивостоке,  обратил внимание на недопустимость роста тарифов на электроэнергию в регионах, пострадавших от паводка на Дальнем Востоке.

"Надо не допустить рост тарифов на электроэнергию", - сказал президент  на совещании о ходе ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке.

Глава государства обратил внимание на эту тему министра энергетики Александра НОВАКА и поручил ему заняться этим вопросом.

Кроме того, он отметил, что необходимо обеспечить заключение соответствующих контрактов и организовать доставку дополнительных объемов угля на Дальний Восток из других регионов.

По словам Новака, ущерб электросетевому хозяйству от паводка на Дальнем Востоке оценивается примерно в 250-300 млн рублей.

"Анализ предварительного ущерба, нанесенного электросетевому хозяйству, составляет на сегодня от 250 до 300 млн рублей. Это предварительные оценки, а окончательные будут после того, как вода сойдет в Хабаровском крае, Еврейском автономной области и т.д.", - проинформировал глава Минэнерго.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Олег Клименко
Теги: электроэнергия  Путин  тарифы 






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Комментарии

  • Псевдоним11:14, 01.09.2013#

    а как же социально-сосальная норма. . ???да и вобще, как там толик сердюков поживает, не нужно ли ему чем помочь. . ??

  • Псевдоним11:21, 01.09.2013#

    Так красиво говорит.

  • Псевдоним11:59, 01.09.2013#

    ПУТИН: Тарифы на электроэнергию расти не должны - но они всё равно расти БУДУТ!!:) Так как это кормушка:)

  • marik-5722:15, 06.11.2013#

    Что за сказки и бредни нам плетут горе-эксперты российского пошыва??Россиянин потребляет в два-три раза меньше электроэнергии чем в ЕЭС или США!!!!Это официальные цифры!Зачем на население простите ""присели""и "дойка""продолжается с постыдным образом полаеаясь на необрахованность и тупость населения. Как видно из официальных цифр из официальных источников мы по факту и так самая экономная категория потребителейЙ А вот , что интересно умалчивается от народа, , так это ВЫВОДЫ и рекомендации международных экспертов по этом волпросу. ОНИ заявиди , что энергоемкость продукции российских предприятий в 17 раз выше, чем в ЕЭС и США!!!А нам Правительство вмесате с СМИ простите не то совсем ""впариват""Нехорошо господа лгать, врать, уходя от решения основной проблемы модернизации предприятий по пути энергоемкости и эффективности, перекладывая проьлему на население из-за неэфективности экономистов, управленцев, негодных консультантов и экспертов!В 21-ом веке Мы нежелаем быть дикарями с киросинкой и радиотранзистором. Уж чего чего , энергоресурсами Россия не бедна, стыдно господа так вот дурачить народ!!!

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