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ПУТИН: Тарифы на электроэнергию расти не должны
Президент РФ Владимир ПУТИН на совещании, проходящем во Владивостоке, обратил внимание на недопустимость роста тарифов на электроэнергию в регионах, пострадавших от паводка на Дальнем Востоке.
"Надо не допустить рост тарифов на электроэнергию", - сказал президент на совещании о ходе ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке.
Глава государства обратил внимание на эту тему министра энергетики Александра НОВАКА и поручил ему заняться этим вопросом.
Кроме того, он отметил, что необходимо обеспечить заключение соответствующих контрактов и организовать доставку дополнительных объемов угля на Дальний Восток из других регионов.
По словам Новака, ущерб электросетевому хозяйству от паводка на Дальнем Востоке оценивается примерно в 250-300 млн рублей.
"Анализ предварительного ущерба, нанесенного электросетевому хозяйству, составляет на сегодня от 250 до 300 млн рублей. Это предварительные оценки, а окончательные будут после того, как вода сойдет в Хабаровском крае, Еврейском автономной области и т.д.", - проинформировал глава Минэнерго.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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marik-5722:15, 06.11.2013#
Что за сказки и бредни нам плетут горе-эксперты российского пошыва??Россиянин потребляет в два-три раза меньше электроэнергии чем в ЕЭС или США!!!!Это официальные цифры!Зачем на население простите ""присели""и "дойка""продолжается с постыдным образом полаеаясь на необрахованность и тупость населения. Как видно из официальных цифр из официальных источников мы по факту и так самая экономная категория потребителейЙ А вот , что интересно умалчивается от народа, , так это ВЫВОДЫ и рекомендации международных экспертов по этом волпросу. ОНИ заявиди , что энергоемкость продукции российских предприятий в 17 раз выше, чем в ЕЭС и США!!!А нам Правительство вмесате с СМИ простите не то совсем ""впариват""Нехорошо господа лгать, врать, уходя от решения основной проблемы модернизации предприятий по пути энергоемкости и эффективности, перекладывая проьлему на население из-за неэфективности экономистов, управленцев, негодных консультантов и экспертов!В 21-ом веке Мы нежелаем быть дикарями с киросинкой и радиотранзистором. Уж чего чего , энергоресурсами Россия не бедна, стыдно господа так вот дурачить народ!!!
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а как же социально-сосальная норма. . ???да и вобще, как там толик сердюков поживает, не нужно ли ему чем помочь. . ??