ПУТИН: Тарифы на электроэнергию расти не должны

Президент РФ Владимир ПУТИН на совещании, проходящем во Владивостоке, обратил внимание на недопустимость роста тарифов на электроэнергию в регионах, пострадавших от паводка на Дальнем Востоке.

"Надо не допустить рост тарифов на электроэнергию", - сказал президент на совещании о ходе ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке.

Глава государства обратил внимание на эту тему министра энергетики Александра НОВАКА и поручил ему заняться этим вопросом.

Кроме того, он отметил, что необходимо обеспечить заключение соответствующих контрактов и организовать доставку дополнительных объемов угля на Дальний Восток из других регионов.

По словам Новака, ущерб электросетевому хозяйству от паводка на Дальнем Востоке оценивается примерно в 250-300 млн рублей.

"Анализ предварительного ущерба, нанесенного электросетевому хозяйству, составляет на сегодня от 250 до 300 млн рублей. Это предварительные оценки, а окончательные будут после того, как вода сойдет в Хабаровском крае, Еврейском автономной области и т.д.", - проинформировал глава Минэнерго.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.