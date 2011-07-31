Полпред полетал над космодромом

Полпред осмотрел место предполагаемого строительства космодрома «Восточный», а также совершил облет площадок для размещения объектов наземной инфраструктуры будущего космодрома. По поручению главы государства строительство космодрома «Восточный» находится под контролем полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Виктор Ишаев заслушал доклад заместителя генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Владимира Иванова о ходе изыскательских работ на космодроме «Восточный».

С главой ЗАТО «Углегорск» Владимиром Токаревым и заместителем руководителя Федерального космического агентства Александром Лопатиным полпред осмотрел объекты Министерства обороны РФ, которые будут переданы в муниципальную собственность и собственность Спецстроя России, а также которые будут сохранены для использования на космодроме «Восточный».

По словам Виктора Ишаева существующие складские помещения, техника и здание штаба Министерства обороны могут быть уже сейчас использованы строителями космодрома.

Полпред провел совещание по организации строительства космодрома. В нем приняли участие представители Роскосмоса, Спецстроя России, губернатора Амурской области Олег Кожемяко, руководители ряда проектных и строительных организаций.

Космодром «Восточный» разместится на территории общей площадью около 700 кв. км, будет построено порядка 1,6 тысяч объектов. Сейчас завершаются основные проектно-изыскательские работы. В сентябре 2011 года начнутся подготовительные строительные работы, основной объем строительства сооружений запланирован на второй квартал 2012 года.

Виктор Ишаев отметил, что на эту стройку необходимо распространить особый порядок в вопросах строительства, проектирования и финансирования.

«У нас уже создан подобный прецедент на стройках саммита АТЭС во Владивостоке. Тогда мы можем серьезно продвинуться в сроках строительства. Нам необходимо здесь в ближайшие месяцы создать солидную строительную базу, использовать по максимуму мощности предприятий дальневосточного региона, сформировать энергетическую инфраструктуру. Еще одной первоочередной задачей является размещение людей. Уже в 2012 году здесь будет работать десять тысяч человек. Им нужно жилье, питание, медицинское обслуживание. Одновременно сейчас населению необходимо разъяснять всю важность строительства этого космодрома. В Приамурье будет создан отдельный моногород минимум на 30 тысяч жителей. Возникающие проблемы населения нужно решать по мере их появления. Космодром станет точкой экономического роста для всей Амурской области. Здесь появится мощная налоговая база и новые рабочие места», - сказал В.Ишаев

Полпред обсудил с губернатором Олегом Кожемяко социально-экономические проблемы Амурской области, а также вопросы исполнения ряда поручений Президента Российской Федерации.