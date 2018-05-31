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Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке

31 Мая 2018, 08:35 | Дальний Восток

Генеральным директором АРЧК ДВ назначен Сергей Ховрат.

Представляя нового руководителя, Министр отметил: «Сегодня перед Агентством поставлена более масштабная задача. За прошедшее время проделана большая работа, благодаря работе генерального директора и коллектива были достигнуты определенные результаты. Сегодня появляются новые вызовы. Очень важным вопросом является вопрос обеспечения квалифицированными кадрами инвесторов. Задача Агентства – обобщить потребность инвесторов в кадрах и вместе с заказчиком (под заказчиком я понимаю инвестора), вместе с образовательными организациями обеспечить эту потребность», - отметил Министр. «Не менее важным направлением работы является сопровождение программы «Дальневосточный гектар». Опираясь на мнение людей, которые живут на Дальнем Востоке, я скажу, что это удобно. Не надо тратить деньги на покупку земли, можно направить деньги на ее освоение»

Сергей Ховрат –  коренной дальневосточник, обладает опытом работы в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях. С 2015 года занимал должность Министра имущественных отношений Амурской области. С 2013 по 2015 год руководил Управлением Федеральной миграционной службы по Амурской области.

Сергей Качаев, заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, поблагодарил Валентина Тимакова и коллектив Агентства за достигнутые результаты и рассказал о необходимости изменений в Агентстве: «С Валентином Тимаковым Агентство прошло путь от идеи до состоявшегося института развития. Сейчас сфера деятельности Агентства определена – это обеспечение кадрами новых инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, сопровождение программы «Дальневосточный гектар», образовательные программы и профориентация, продвижение Дальнего Востока как места для работы и жизни. С течением времени появляются новые задачи, под эти задачи необходимо будет реструктурировать Агентство, переформатировать его и поставить новые приоритеты деятельности» .

АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» – институт развития, созданный в 2015 году, в целях обеспечения квалицированными кадрами компаний-резидентов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток, инвестиционных проектов, а также крупных работодателей Дальнего Востока. Полномочия учредителя возложены на Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Необходимость создания такого института была продиктована сложной ситуацией на рынке труда региона, а также перспективой создания 120 тысяч новых рабочих мест на вновь открывающихся предприятиях Дальнего Востока. В 2015 году рынок макрорегиона характеризовался структурным дисбалансом, сложной демографической ситуацией при низкой плотности населения, что требовало принятия комплексных мер и оказания прямой поддержки работодателям. Другим направлением работы Агентства является информационное и методологическое сопровождение программы «Дальневосточный гектар». В 2016 году Агентство получило дополнительные полномочия по реализации программы, которые были закреплены в Распоряжении Правительства Российской Федерации.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: Александр Козлов  Сергей Ховрат 



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