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Министерство развития Дальнего Востока будет ратовать за льготы
На посту министра РФ по развитию Дальнего Востока Виктор ИШАЕВ намерен добиваться установления льгот для инвесторов, вкладывающих средства в создание производственных предприятий.
Об этом он сообщил в Хабаровске на первой пресс-конференции, данной сразу после возвращения из Москвы, где был назначен министром развития Дальнего Востока, полпредом президента России в ДФО. По мнению Виктора Ишаева, новые предприятия на Дальнем Востоке должны получить освобождение от всех налогов, за исключением НДФЛ, до момента выхода на окупаемость вложений. Такой подход обеспечит интенсивный рост производственных мощностей, для обеспечения которых предприятиями будут привлекаться трудовые ресурсы, в том числе, из других федеральных округов РФ. Опережающий экономический рост, выраженный в росте производства, должен к 2025 году увеличить кадровый потенциал ДФО на 511 тыс. высококвалифицированных специалистов. Кроме того, для облегчения условий жизнедеятельности предприятий, министр намерен сократить число проверяющих и контролирующих структур.
Пока же министерство, созданное указом президента РФ, ждет выхода распоряжения премьер-министра, после которого будет утвержден его штат и открыто финансирование. Виктор Ишаев говорит, что численность работников министерства Дальнего Востока предварительно составит 253 человека, из которых около 50 человек будут трудиться в московском представительстве. Головная структура министерства будет располагаться в Хабаровске и не получит представительств в регионах Дальнего Востока. «Будем управлять не через представителей, а через губернаторов», - сказал Виктор Ишаев.
Судя по всему, вопросы комплексного развития территорий Дальнего Востока станут приоритетной экономической задачей нового органа федерального правительства. Во всяком случае, начать министр намерен с ревизии выполнения отраслевых и корпоративных программ, с координации действий всех заинтересованных структур и ведомств для достижения целей, поставленных стратегией и программой развития Дальнего Востока. В качестве инструментов влияния Виктор Ишаев упомянул возможность эффективного использования государственного имущества, оптимизации деятельности расположенных в ДФО федеральных структур. В ближайшее время министерство подберет в Хабаровске помещение, в течение лета обоснуется там и начнет практическую работу по реализации стоящих перед ним задач.
Виктор Ишаев высказал уверенность, что сохранение должности полпреда не помешает его министерской работе, а позволит более полно контролировать ситуацию, ведь за полпредством, с которого снимут функции надзора за экономикой, останутся широкие контрольные полномочия и возможность управления политическими процессами в дальневосточных регионах.
Александр ЗУБОВ, «Золотой Рог».
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