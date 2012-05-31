Виктор Ишаев вошел в высший совет "Единой России"

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 31 мая, ZRPRESS. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ вошел в состав Высшего совета всероссийской политической партии «Единая Россия».

Решение об этом принято по итогам ХIII Съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Кроме Виктора Ишаева членами Высшего Совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» стали еще два дальневосточника – губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин и ректор Тихоокеанского государственного университета Сергей Иванченко.

В Генеральный совет избраны 9 представителей Дальневосточного федерального округа.

Ими стали:

- председатель совета директоров ОАО Гормолокозавод «Артемовский» Ольга Бутковская,

- заместитель Председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Ростислав Гольдштейн,

- Секретарь Регионального политического совета Чукотского регионального отделения Партии «Единая Россия» Сергей Кисляков,

- секретарь первичного отделения 21-го микрорайона г.Южно-Сахалинска Сахалинского регионального отделения партии, заведующая МДОУ №5 «Полянка» Лариса Корниенко,

- председатель Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский» Ольга Ольховая,

- мэр города Магадана Владимир Печёный,

- заместитель Главы муниципального образования «Чурапчинский улус (район) Республики Саха (Якутия)» по социальным вопросам Степан Саргыдаев,

-секретарь первичного отделения «1-я школа» Петропавловск-Камчатского местного отделения Камчатского регионального отделения партии, учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы № 1 г.Петропавловска-Камчатского Анастасия Хорошунова,

- председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая.

«Золотой Рог».