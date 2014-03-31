Хабаровского губернатора могут "убрать" на повышение

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ может сменить работу, в общих чертах повторив путь своего предшественника Виктора ИШАЕВА. По сведениям из осведомленного источника во властных структурах Хабаровского края, Вячеслав Шпорт рассматривается в качестве одного из претендентов на должность главы Фонда развития Дальнего Востока – структуры, через которую будет идти финансирование проектов на территории ДФО.

Несмотря на то, что в сентябре 2013 года Шпорт был избран губернатором на прямых выборах, федеральный центр вовсе не воспринимает его как безальтернативную фигуру. По словам источника, Кремль в ближайшее время может найти замену нынешнему руководителю Хабаровского края, а Вячеслава Шпорта отправят на, скорее, представительскую должность руководителя Фонда развития Дальнего Востока.

Добавим, что в ходе совещания по вопросам ликвидации последствий наводнения на Дальнем Востоке 28 марта Владимир ПУТИН обратил внимание Вячеслава Шпорта на необходимость дополнительного обследования домов в ряде населенных пунктов после окончания зимы. По словам президента, необходимо также ускорить строительство нового жилья в ряде населенных пунктов, таких как село Бельго, где компактно живут нанайцы. Не исключено, что легкая «выволочка» от главы государства – недвусмысленный сигнал хабаровскому губернатору о том, что переизбрание на очередной срок еще не повод работать спустя рукава.

Евгений ИТАРОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.