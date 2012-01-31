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Россия и Япония облегчат визовый режим
Соответствующий договор подписали в Токио главы МИД России и Японии Сергей ЛАВРОВ и Коитиро ГЭМБА. По соглашению между странами вводится система многоразовых виз, действующих в течение трех лет. Кроме того, для получения деловых виз на срок не более 90 дней больше не нужно будет оформлять приглашения.
Также на встрече обсуждался территориальный вопрос. По словам японского министра иностранных дел, Москва и Токио не будут откладывать переговоры по Курилам в долгий ящик. Дискуссии будут продолжены в спокойной обстановке.
Со своей стороны Лавров отметил, что график переговоров по вопросу мирного договора между Москвой и Токио будет определен после президентских выборов в России. В частности, глава внешнеполитического ведомства России пригласил своего японского коллегу Коитиро Гэмбу посетить Россию.
После возвращения в Москву глава российского МИДа в интервью японской телерадиовещательной корпорации NHK 29 января заявил, что вопрос Курильских островов должен решаться в России через референдум.
- Шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком, укрепляя доверие, работая над тканью практического сотрудничества, мы будем приближаться к созданию атмосферы, благоприятствующей спокойному, без эмоций поиску взаимоприемлемого решения, которое, не будем забывать, должно быть одобрено и двумя обществами… В нашем случае, в любом варианте, это вопрос, который решается через референдум, - добавил Лавров.
Напомним, Япония претендует на четыре острова в южной части Курильской гряды, которые она называет своими «Северными территориями» - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Эти острова вошли в состав СССР, правопреемницей которого стала Россия, по итогам Второй мировой войны.
В феврале 2011 года МИД РФ в очередной заявил, что Россия имеет все права на указанные территории и суверенитет над ними сомнению не подлежит. Между тем новый кабинет министров Японии, сформированный в начале сентября 2011 года после отставки премьера Наото КАНА, продолжает традиционную политику и заявляет, что Россия не имеет юридических оснований владеть Южными Курилами.
Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».
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