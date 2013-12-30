Что несет с собой эра безвизового режима между Россией и Кореей?

Сотрудники генерального консульства Республики Корея, выпускающие по несколько сотен виз в день – а турпоток в Корею последний год отличается устойчивым спросом, - теперь могут вздохнуть с облегчением. 1 января 2014 года вступает в силу соглашение об отмене визового режима между Россией и Южной Кореей. Тем самым отношения двух стран переходят на новый уровень.

Какие изменения это вызовет на туристическом рынке и как в целом отразится на развитии политики, экономики и культуры России и Южной Кореи, - своими мыслями на этот счет с «Золотым Рогом» поделился директор представительства Национальной организации туризма Кореи ПАК Хюн Бон:

- Подписанное в ноябре президентами наших стран соглашение открывает новую эру – эру безвизового режима. Не исключено, что поначалу работать по новым правилам будет непросто. Есть некоторые опасения и по поводу увеличения числа нелегалов в обеих странах. Тем не менее плюсов гораздо больше. И прежде всего это касается увеличения значения туристической сферы и обмена туристическими ресурсами. Существующая парадигма туробмена между Россией и Кореей значительно изменится. Россияне и корейцы смогут теперь без лишних затрат на оформление визы - и материальных, и временных - ездить в гости друг к другу. В результате заграничное путешествие становится похожим на посещение соседнего региона. Единственное, что необходимо, - это желание отправиться в Корею, время и транспорт. С последним проблем давно нет: между Россией и Южной Кореей налажено и паромное, и авиационное сообщение. У корейцев на вечеринках принято произносить каждый тост в новом баре, так почему бы следующий не поднять в России?

- Отразится ли это каким-то образом на работе туркомпаний – и российских, и корейских? Не останутся ли они не у дел?

- Уверен, что нет. Другое дело, что им придется пересматривать принципы своей работы. Предполагается, что число индивидуальных туристов значительно вырастет, а значит, туркомпании должны изменить свои парадигмы, подготовить особое «меню» для индивидуальных туристов. Иначе развития не будет: людям всегда нужна альтернатива. Пока существующие турпрограммы поставщики услуг считают первоклассными. Но ситуация меняется. Теперь любой житель России или Кореи может с помощью интернета забронировать отель, билеты на паром или самолет, найти необходимую информацию и без помощи туркомпании отправиться в путешествие – по тому маршруту, который сочтет оптимальным, а не по тому, что навязывает ему туроператор, исходя из каких-то своих соображений.

- Следовательно, на рынке турпродуктов наверняка появятся новые предложения?

- Безусловно. Например, предоставление особенного сервиса, который будет комбинироваться с турпродуктами, – отдых выходного дня, специальные программы для бизнес-туристов, остановка при путешествии в третью страну и т.д.

Кроме того, планируется расширять программы целевого и делового туристического обмена. Наверняка увеличится и число россиян, отправляющихся в Корею на обследование или лечение, и в этом случае очень важна позиция внутригосударственных медицинских органов и заинтересованных компаний. Большее распространение получит и образовательный туризм, в т.ч. направленный на углубленное языковое обучение. Если же говорить о культурной сфере, то в связи с тем, что 2014–2015 гг. объявлены годами перекрестного туризма, и в России, и в Корее пройдет целый комплекс соответствующих мероприятий.

- Как считаете, может ли эра безвизового режима повлиять на развитие отношений между КНДР и Республикой Кореей?

- Думаю, установление безвизового режима с Южной Кореей может в какой-то степени огорчить Северную Корею. Но в то же время это может сподвигнуть и Северную Корею на введение подобного режима. И тогда российские туркомпании смогут развивать сразу два корейских туристических направления. В свою очередь, Северная Корея для беспрепятственной реализации туров станет развивать и экономическое сотрудничество. На этой почве будет расти доверие между двумя странами, исчезнет такое понятие, как «политическое напряжение» на Корейском полуострове, и тем самым улучшатся взаимоотношения между Россией и странами Корейского полуострова в сфере культурного и туристического обмена.

Екатерина СЕРГЕЕВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.