Олег Кожемяко: Необходимы спецтарифы на ж/д перевозки для Дальнего Востока

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 30 ноября, ZRPRESS. Установка специальных тарифов на железной дороге при перевозке продукции Дальнего Востока и Забайкалья необходима для улучшения развития макрорегиона, считает глава рабочей группы по повышению уровня экономического и демографического развития Сибири и Дальнего Востока, губернатор Амурской области Олег Кожемяко.

"Необходимо установить специальные железнодорожные тарифы на перевозку на Дальний Восток и Забайкалье продукции, имеющей ключевое значение для формирования конкурентоспособности региона — на перевозку произведенной здесь продукции, как внутри страны, так и за ее пределами", — сказал он в четверг в ходе заседания президиума Госсовета РФ.

Кожемяко привел пример высокой и неконкурентной стоимости доставки товаров: передача вагонов в частные руки в два-три раза увеличила конечную стоимость перевозки — в результате доставка тонны железной руды из Амурской области до границы с Китаем стоит 35 долларов, тогда как из Австралии туда же — 9 долларов, пишет РИА Новости.

Кроме того, по его мнению, "мы просто обязаны построить второй путь Транссиба с более высокими скоростными характеристиками".

"Это увеличит и сделает доступными не только пассажирские перевозки, но и транзитный грузопоток из стран азиатско-тихоокеанского региона в Европу. Необходимо кратно уменьшить время доставки, развивать контейнерные перевозки", — считает глава рабочей группы.

Для раскрытия природно-ресурсного потенциала нужна вторая электрифицированная ветка БАМа, а также меридиональная железнодорожная ветка, позволяющая осваивать природные ресурсы, примыкающие к широтным магистралям, добавил он в ходе своего выступления, пишет РИА Новости.