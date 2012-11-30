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Олег Кожемяко: Необходимы спецтарифы на ж/д перевозки для Дальнего Востока
"Необходимо установить специальные железнодорожные тарифы на перевозку на Дальний Восток и Забайкалье продукции, имеющей ключевое значение для формирования конкурентоспособности региона — на перевозку произведенной здесь продукции, как внутри страны, так и за ее пределами", — сказал он в четверг в ходе заседания президиума Госсовета РФ.
Кожемяко привел пример высокой и неконкурентной стоимости доставки товаров: передача вагонов в частные руки в два-три раза увеличила конечную стоимость перевозки — в результате доставка тонны железной руды из Амурской области до границы с Китаем стоит 35 долларов, тогда как из Австралии туда же — 9 долларов, пишет РИА Новости.
Кроме того, по его мнению, "мы просто обязаны построить второй путь Транссиба с более высокими скоростными характеристиками".
"Это увеличит и сделает доступными не только пассажирские перевозки, но и транзитный грузопоток из стран азиатско-тихоокеанского региона в Европу. Необходимо кратно уменьшить время доставки, развивать контейнерные перевозки", — считает глава рабочей группы.
Для раскрытия природно-ресурсного потенциала нужна вторая электрифицированная ветка БАМа, а также меридиональная железнодорожная ветка, позволяющая осваивать природные ресурсы, примыкающие к широтным магистралям, добавил он в ходе своего выступления, пишет РИА Новости.
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