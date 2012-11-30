www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Экономика
Распечатать

Ишаев: Дальний Восток теряет порядка 300 млрд рублей в год из-за беспорядка

30 Ноября 2012, 03:42 | Дальний Восток

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 30 ноября, ZRPRESS. Экономика Дальнего Востока теряет около 300 миллиардов рублей в год из-за "беспорядка и коррупции", заявил глава Минвостокразвития Виктор Ишаев.

"Беспорядок и коррупция, конечно, крайне тяжелы. Мы посчитали, что мы теряем порядка 300 миллиардов рублей в год. Что-то недоосвоено, невыполнены лицензии, что-то уведено в сторону, разница в таможне", — сказал Ишаев в четверг на заседании президиума Госсовета под председательством президента России Владимира Путина.

Он добавил, что биоресурсы, в частности, необработанная древесина, должны продаваться только на электронных торгах и только на аукционах, с единой базой данных, "чтобы было видно, ясно и понятно".

По словам Ишаева, только в этом направлении экономика теряет около 1,5 миллиарда долларов.

"Что мешает ввести эту систему?" — спросил Путин.

Министр ответил, что нужно принять соответствующий закон.

"Так давайте, где проект?" — спросил Путин, на что Ишаев ответил, что министерство работает над этим.

"Опять вы будете работать пять лет. Давайте законы-то, проект давайте. Когда вы сможете его представить?" — поинтересовался Путин.

Ишаев ответил, что предложения будут готовы в первом квартале 2013 года. Путин распорядился отметить это в решении по итогам президиума Госсовета, пишет РИА Новости.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru