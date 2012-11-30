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Ишаев: Дальний Восток теряет порядка 300 млрд рублей в год из-за беспорядка
"Беспорядок и коррупция, конечно, крайне тяжелы. Мы посчитали, что мы теряем порядка 300 миллиардов рублей в год. Что-то недоосвоено, невыполнены лицензии, что-то уведено в сторону, разница в таможне", — сказал Ишаев в четверг на заседании президиума Госсовета под председательством президента России Владимира Путина.
Он добавил, что биоресурсы, в частности, необработанная древесина, должны продаваться только на электронных торгах и только на аукционах, с единой базой данных, "чтобы было видно, ясно и понятно".
По словам Ишаева, только в этом направлении экономика теряет около 1,5 миллиарда долларов.
"Что мешает ввести эту систему?" — спросил Путин.
Министр ответил, что нужно принять соответствующий закон.
"Так давайте, где проект?" — спросил Путин, на что Ишаев ответил, что министерство работает над этим.
"Опять вы будете работать пять лет. Давайте законы-то, проект давайте. Когда вы сможете его представить?" — поинтересовался Путин.
Ишаев ответил, что предложения будут готовы в первом квартале 2013 года. Путин распорядился отметить это в решении по итогам президиума Госсовета, пишет РИА Новости.
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