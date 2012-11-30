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Путин: списание долгов ОПК возможно после принятия программ развития
"Просто списание ничего не даст, это в целом мера экономически очень спорная, но возможная", — сказал он.
По словам Путина, необходимо подготовить предложения по развитию предприятий-должников, их переоснащению, загрузке производств.
"Это все вместе должно быть. Просто "мы отработали, виноваты-не виноваты — давайте сейчас спишем, и все оставим, как есть" — вот этого нельзя делать", — сказал президент.
Он добавил, что у правительства есть подобная практика работы с проблемными предприятиями, в том числе в судостроении, которая более-менее успешна.
"Списать и оставить, как есть, — абсолютно бессмысленное дело. Списать можно, но только под программу развития", — сказал Путин.
В ходе заседания правительства глава Минвостокразвития Виктор Ишаев предложил списать долги оборонных предприятий Дальнего Востока, накопленные до 2008 года. По его словам, у этих предприятий все равно нет возможности эти долги погасить.
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