На Дальнем Востоке необходимо развивать ипотечные программы – Путин

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 30 ноября, ZRPRESS. На Дальнем Востоке и в Забайкалье необходимо развивать ипотечные программы и безвозмездно выделять землю для строительства малоэтажного жилья, сказал президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

"Нужно развивать ипотечные программы, безвозмездно выделять землю для строительства малоэтажного жилья, соблюдать графики ввода в эксплуатацию новых школ, детских садов, стадионов и других социальных объектов", — сказал Путин на заседании президиума Госсовета, посвященном социально-экономическому и демографическому развитию Дальнего Востока и Забайкалья.

По его мнению, эти меры "помогут переломить негативные демографические тенденции, привлечь в регион квалифицированных молодых специалистов".