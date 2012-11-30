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Госсовет: Программу по Дальнему Востоку надо поскорее доработать – Путин
30 Ноября 2012, 03:02 | Дальний Восток
"Призываю это сделать как можно быстрее", — сказал Путин на заседании президиума Госсовета, посвященном социально-экономическому и демографическому развитию Дальнего Востока и Забайкалья.
"Чтобы не прибегать к санкциям", — подчеркнул он.
Путин напомнил, что программа должна была быть представлена еще до 1 июля, пишет РИА Новости.
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