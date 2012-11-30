Госсовет: Программу по Дальнему Востоку надо поскорее доработать – Путин

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 30 ноября, ZRPRESS. Президент РФ Владимир Путин призвал правительство как можно быстрее доработать программу развития Дальнего Востока, чтобы не пришлось прибегать к санкциям.

"Призываю это сделать как можно быстрее", — сказал Путин на заседании президиума Госсовета, посвященном социально-экономическому и демографическому развитию Дальнего Востока и Забайкалья.

"Чтобы не прибегать к санкциям", — подчеркнул он.

Путин напомнил, что программа должна была быть представлена еще до 1 июля, пишет РИА Новости.