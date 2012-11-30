Путин: Минвостокразвития пока не оправдало своего предназначения

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 30 ноября, ZRPRESS. Министерство по развитию Дальнего Востока пока не оправдало своего предназначения, заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Как отметил глава государства на заседании президиума Госсовета, посвященном социально-экономическому и демографическому развитию Дальнего Востока и Забайкалья, в ведомстве есть "размывание ответственности и провалы в работе".