Правительство намерено перевести отношения с губернаторами на «китайские» рельсы

Президент России Дмитрий Медведев утвердил перечень поручений различным органам, принятых по итогам предыдущего заседания Госсовета. В их числе - поручение правительству вместе с общественной организацией «Деловая Россия» до 1 марта представить предложения по формированию рейтинга модернизации российских регионов.

Работа с инвесторами - один из главных критериев успешности работы губернатора, пояснил "Клерк.Ру" президент «Деловой России» Александр Галушка. Рейтинг, по его словам, будет играть немалую роль в определении политики межбюджетных трансфертов. Ключевые его показателями станут количество новых рабочих мест, созданных в регионе за последний год и уровень прямых инвестиций в пересчете на душу населения.

Галушка с одобрением отозвался об опыте Китая, где карьерные успехи губернаторов уже около 20 лет имеют прямую связь с инвестиционными успехами возглавляемых ими провинций.

Ранее сообщалось, что до 1 февраля 2011 года «Деловая Россия» и Агентство стратегических инициатив подготовят для глав регионов так называемый «стандарт работы с инвесторами», в основу которого ляжет опыт самых успешных в этой сфере регионов – Татарстана, Пермского края, Липецкой, Калужской, Свердловской, Ульяновской областей.