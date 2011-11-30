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Христенко: вступление в ВТО будет болезненным для целого ряда отраслей
Министр промышленности и торговли Виктор ХРИСТЕНКО признал, что вступление России во Всемирную торговую организацию будет болезненным для целого ряда российских отраслей, и называет задачей власти найти инструменты для снижения подобных рисков.
Присоединение к ВТО, по словам министра, потребует «ускорения всех процессов модернизации и технологического обновления». «Сказать, что вступление России в ВТО для всех отраслей промышленности пройдет незаметно, было бы, конечно, полной неправдой. Так говорить нельзя. Конечно, заметно», - сказал Христенко журналистам.
К группе риска он отнес целый ряд отраслей, отдельно упомянув автомобилестроение и сельскохозяйственное машиностроение. «Поэтому наша задача в данном случае - попытаться сделать всего лишь две вещи. Найти инструменты для того, чтобы открывающиеся возможности дали как можно больше для российских отраслей, и, с другой стороны, найти инструменты, которые позволили бы купировать риски, которые возникают и не довели бы до тяжелых критических последствий, - сказал министр. - Но если мы хотим жить на глобальных рынках, а многие из этих отраслей по сути глобальными являются, мы просто по-другому не можем».
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