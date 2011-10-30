«Большое правительство» Медведева просуществует до мая

«Доверенные лица» президента Медведева уже приступили к поиску новых людей для будущего правительства РФ. Директор пермского Музея современного искусства Марат Гельман, отвечающий в этом процессе за культуру и регионалистику, рассказал «МН», как будут работать четыре кабинета «большого правительства» и где ищут новых министров.

С инициативой создать «большое правительство» президент Дмитрий Медведев выступил 15 октября на встрече со своими сторонниками. «Я предлагаю подумать о создании так называемого «большого правительства», или, как иногда говорят, «расширенного правительства», которое будет действовать совместно с «Единой Россией», с гражданским обществом, с экспертами, с региональной и муниципальной властью», — заявил он. По словам президента, «большое правительство» должно быть «неким продолжением деятельности будущего основного правительства». На той же встрече бизнесмен Михаил Абызов предложил создать общественный комитет, который вырабатывал бы предложения для будущего «большого правительства». Идея уже успела вызвать много споров и критики, хотя о том, как будет функционировать новое образование, еще никто толком не знает. Один из тех, кто занимается разработкой структуры, — Март Гельман.

— У вас есть ясное представление о том, что будет собой представлять «большое правительство»?

— У меня есть мое представление, оно в чем-то сходится с общим представлением, в чем-то нет. С нашей точки зрения, в «большом правительстве» будет четыре кабинета. Первый — условно назовем его «лоббистским» — будет занят рассмотрением инициатив, которые приходят извне.

— Извне — это откуда?

— Например, у вас есть какой-то проект или инвестор приходит с каким-то проектом — первый кабинет предполагает открытый вход для людей с инициативой. Проекты, интересные по масштабу и по направленности работы, отбираются и обеспечиваются антикоррупционным сопровождением. Задача второго, «медийного» кабинета, — сделать более прозрачной работу обычного правительства. Например, если ваше издание не может получить информацию из какого-то ведомства, они (люди из второго кабинета) будут помогать этому. Если произошло какое-то событие, кабинет будет способствовать тому, чтобы министры или другие чиновники, которые имеют отношение к этому событию, публично выступили и объяснили суть происходящего. Кабинет будет открывать законотворческие процессы: закон, который готовится в недрах правительства, будет высвечен, чтобы люди могли на него повлиять, что-то предложить.

— Что-то вроде «большой пресс-службы»?

— Да, можно так считать. Два других кабинета имеют отношение больше к профессиональной деятельности. Третий, «отраслевой», кабинет фактически повторяет структуру обычного правительства, его задача — анализ деятельности правительства, разработка альтернативных стратегий. Кроме того, этот кабинет станет для Медведева площадкой, где он будет смотреть на людей, которые могли бы работать в будущем правительстве.

— Теневое правительство?

— Это, условно говоря, закладка для будущего правительства. После президентских выборов будет сформировано новое правительство. Главная задача третьего кабинета — сформулировать стратегию для этого правительства. С другой стороны, его задача — проявить тех или иных людей, которые могли бы работать в будущем правительстве.

— Члены Общественного комитета сторонников Медведева — будущие члены «большого правительства»?

— Из тех людей, которые вошли в ядро, с кем Медведев встречался, большинство будет работать в «лоббистском» и «медийном» кабинетах. В «лоббистский» кабинет, например, войдут губернаторы, они будут помогать выстраивать отношения между региональными и федеральными ведомствами. Лоббирование интересов регионов — одна из задач первого кабинета. Значительная часть людей, которые были на встрече с Медведевым, будут в «медийном» кабинете, это телеведущие, медийные люди, они будут ответственны за открытость.

— А в какой кабинет войдете вы?

— Я буду в четвертом кабинете. Это кабинет целевых программ, которые станут основными в работе будущего правительства и которые имеет смысл реализовывать уже сейчас, до его формирования. Здесь должны оценить эффективность уже существующих программ и сформировать пакет новых. Для меня вся эта история началась с того, что я пытался получить поддержку Медведева для своего проекта. Он меня пригласил, уже поддержал нашу программу «Культурный альянс». Поэтому я себя вижу именно в этой части. Я могу подыскивать новых людей для работы в сфере культуры и регионального развития, а также консультировать по этой теме.

— Какой статус будут иметь члены этих кабинетов? Чиновники, общественники?

— Они общественники. Медведев сформулировал это так: «Вы мои доверенные лица».

— Они будут получать зарплату?

— Думаю, что нет. Хотя не знаю. Наверное, аппарат какой-то будет, который будет получать деньги, — секретари, делопроизводители, эксперты, если их нанимаешь. Пока все на стадии переговоров. Я понимаю, что в связи с выборами сначала объявили, а потом начинают детали выяснять, но многие детали еще непонятны.

— Вы бы хотели войти в будущее правительство?

— Ни в коем случае. Я в 1986 году ушел со службы (Гельман работал в научно-исследовательском институте. — «МН») и за это время понял, что у меня другой темперамент, точно не чиновничий, я очень быстро «скисаю» на такой работе. У меня был опыт: я два года был замгенерального директора Первого канала, и хотя это не правительство, не такая организованная структура, мне этот опыт не понравился.

— Получается, вы будете участвовать только в формировании нового правительства?

— Да, я буду помогать, формировать будет все-таки Медведев. Четвертый кабинет, куда войду я, это руководители проектов. Например, есть Вексельберг с проектом «Сколково». Он не является членом правительства, он руководит проектом. У нас есть проект «Гуманитарного Сколкова». В отличие от «Культурного альянса», его еще надо дорабатывать и выносить на рассмотрение. Но если представить себе, что он доработан и принят, мне было бы интересно такой проект реализовать.

— То есть руководители проектов, которые составят четвертый кабинет, по большей части не заинтересованы в том, чтобы стать членами будущего правительства?

— Я за всех не могу говорить, но мне кажется, что да. Им интереснее реализовывать свои проекты.

— Как финансируется проект «большого правительства»?

— Пока свою активность мы финансируем сами. Прошло еще так мало времени, пока идет еще не работа, а совещания, поездки.

— Но на это ведь тоже нужны деньги…

— Понимаете, Миша Абызов, (председатель совета директоров бизнес-группы RU-COM. — «МН»), он координатор нашего правительства. У нас нет проблем с этим. Я езжу по линии Общественной палаты. Еще нечего финансировать.

— Кто предложил ту структуру, о которой вы рассказали?

— Мы это обсуждали три дня назад. Координатор всей этой структуры — Михаил Абызов.

— Вы говорили, что «большое правительство» будет работать с инициативами извне. Есть ли уже представление, по каким каналам будут поступать эти инициативы?

— После того как это объявили, у меня дома уже образовался маленький офис: начали стекаться люди, у кого есть проекты. Заявление Медведева, что он дает некий мандат членам «большого правительства», послужило сигналом для тех людей, которые продвигают свои проекты. Заинтересованное лицо всегда найдет путь к человеку, который может решить судьбу его проекта.

— Связь с обществом должна осуществляться через все четыре кабинета?

— Открытыми внешнему миру будут первый и второй. Четвертый не будет таким отрытым, в него попадают через первый, «лоббистский». Например, появился крупный инвестиционный проект, но у него есть проблемы коррупционного свойства. Если он интересен, он переходит в четвертый кабинет, получив в первом антикоррупционное сопровождение.

— Будет ли меняться структура правительства?

— Я очень надеюсь. Одно из моих предложений заключается в том, чтобы в будущем правительстве министерство туризма, которое надо отделить от спорта, министерство культуры и министерство регионального развития были в одном вице-премьерском блоке. Культура играет важную роль в территориальном развитии, децентрализации. Нынешняя структура правительства этого никак не учитывает.

— Как вы думаете, на сколько процентов изменится состав правительства?

— Не знаю. Медведев сказал, что большинство. Поэтому можно предположить, что больше 50% как минимум.

— По вашему мнению, это будут люди со стороны или просто нынешние заместители министров?

— Там, где я что-то понимаю, я пытаюсь найти людей из регионов. Есть замечательные ребята, например, Антон Губанков, который был министром культуры Санкт-Петербурга. Он за несколько лет сумел сделать много хорошего, видно, что у человека правильные мозги. Борис Мильграм из Перми, который весь Пермский край своими руками сотворил. Поэтому я очень рассчитываю, что это будут новые люди.

— То есть хорошо зарекомендовавшие себя региональные чиновники?

— Пока это еще непонятно. По каждому направлению мы будем организовывать конференции. 11 и 17 ноября мы организуем две конференции — по культуре и по регионалистике, где будем определять нашу политику. 11-го — с независимыми продюсерами в области культуры и региональными чиновниками, а 17-го — с людьми, которые занимаются региональным развитием. Это важный этап: прежде чем отлить из металла эту структуру, надо услышать людей.

— Когда следующая встреча с Медведевым?

— Мы договорились о 29 ноября. Мы расскажем ему уже о каких-то подвижках и о том, как это все выглядит.

— Те, кто в созданном комитете отвечают за другие сферы, тоже ориентируются на этот срок?

— Думаю, что да.

— На первой встрече с президентом выступали сталевар, молодая мать из регионов… Кто они?

— Ядро общественного комитета — это люди, которые были не на первой, а на второй встрече, она была более компактная — в Горках. Так что надо скорее к этому списку обращаться.

— Кабинеты «большого правительства» планируются как нечто долгосрочное или же их ликвидируют после того, как новое правительство будет сформировано?

— Думаю, в таком виде они просуществуют до мая. А потом это будет модифицировано в какую-то общественную структуру при новом правительстве, консультационную, например.



