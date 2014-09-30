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Россия грозит отобрать у США морские пространства
Депутаты Госдумы от КПРФ предлагают прекратить действие соглашения о линии разграничения морских пространств, которое было заключено между СССР и США в 1990 году. По мнению коммунистов, оно наносит финансовый ущерб России. Соответствующая информация содержится на официальном сайте партии.
«По этому соглашению американская сторона получила морские пространства, в 12 раз превышающие морские пространства, отошедшие к СССР, богатые не только водными биологическим ресурсами, но и включающие перспективные нефтегазовые месторождения», — сказано в заявлении коммунистов. По данным Счетной палаты, за период с 1991 по 2002 год потери России от этого договора составили 1,6-1,9 миллиона тонн рыбы или 1,8-2,2 миллиарда долларов.
Соглашение между СССР и США о линии разграничения морских пространств было подписано 1 июня 1990 года главой МИД СССР Эдуардом ШЕВАРНАДЗЕ и госсекретарем США Джеймсом БЕЙКЕРОМ. Оно делит экономические зоны и континентальный шельф в Чукотском и Беринговом морях. Кроме того, под его действие попадают воды в Беринговом проливе. По условиям соглашения, к США отошли экономические зоны Советского Союза площадью более 70 тысяч квадратных километров, в том числе 46,3 тысячи квадратных километров континентального шельфа. Россия, в свою очередь, получила 4,6 тысячи квадратных километров шельфа в Беринговом море.
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