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Дальний Восток вновь становится военным форпостом России
Минобороны усиливает военную группировку в регионе
Министерство обороны России планирует сформировать дивизию береговой охраны на Чукотском направлении. Об этом рассказал глава военного ведомства Сергей Шойгу. «В 2018 году планируется сформировать дивизию береговой обороны на Чукотском операционном направлении», - заявил он.
Ранее в этот же день Шойгу сообщил, что коллегия Минобороны обсудит перспективы размещения войск на Курильских островах. С этой целью с апреля по июнь силами Тихоокеанского флота была проведена экспедиция на острова Матуа и Парамушир, сообщает РИА «Новости».
Переоснащение курильской группировки началось в 2010-2011 годах. В начале 2016-го Шойгу сообщил, что в нынешнем году планируется завершить формирование военной инфраструктуры на Курильских островах, оптимизировав штат расквартированных там частей. В настоящее время основу российских войск на островах по-прежнему составляет 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия с частями усиления, входящая в состав Восточного военного округа.
В ходе развития военной инфраструктуры на Курилах планируется создать несколько новых пунктов базирования, в том числе на ранее оставленных военными островах.
По словам министра, в июле прошлого года было решено создать единую систему береговой обороны от Приморья до Арктики для обеспечения контроля проливных зон Курильских островов и Берингова пролива, прикрытия маршрутов развертывания сил Тихоокеанского флота в дальневосточной и северной морских зонах, а также повышения боевой устойчивости морских стратегических ядерных сил при выполнении поставленных задач.
Принимая во внимание современные реалии, основной силой в составе дивизии, скорее всего, будут артиллерийский комплекс «Берег» (А-222) и береговой ракетный комплекс - К300 «Бастион».
«Берег» в своем роде уникальное оружие. В первом приближении кажется, что противокорабельная артиллерия сегодня - явный анахронизм, ведь давно приняты на вооружение высокоточные управляемые крылатые ракеты. Однако в случае с «Берегом» это не так. Россия имеет самые протяженные морские берега, характер и рисунок которых очень изменчив. Ракеты не всегда эффективны в условиях скалистого берега с сильным перепадом высот, поскольку станции наведения могут просто «не видеть» те мертвые зоны, которые образуются из-за рельефа местности. В случае, если опасность исходит от маломерных судов, ракеты вообще могут на них не навестись, да и не всегда рационально «тратить» такое дорогостоящее оружие на небольшие цели. Как показывает практика, нарушители морских границ сегодня большее предпочтение отдают небольшим судам - катерам и моторным лодкам. Так было, например, во время грузино-абхазского конфликта, когда абхазская сторона активно использовала как раз такой «блошиный флот». Размеры некоторых противокорабельных ракет намного больше таких посудин. Наконец, какой бы совершенной ни была ракета, она в конечном счете весьма уязвима для станций постановки оптических и электронных помех. Артиллерийский снаряд же таких недостатков лишен. 130-миллиметровое оружие комплекса может вести огонь на дистанцию свыше 20 километров. В боекомплект входят осколочно-фугасный и зенитный снаряд с дистанционным подрывом, что делает берег опасным и для беспилотных летательных аппаратов, поскольку скорость их полета дозвуковая, а высота вполне достаточная, чтобы «достать» снарядом.
В случае, если угроза нападения исходит от более крупных кораблей, в бой вступит К-300 «Бастион», вооруженный ракетами «Яхонт». Отечественные крылатые противокорабельные ракеты, в отличие от иностранных аналогов, делаются сверхзвуковыми. «Яхонт» развивает скорость свыше 4 тысяч километров в час. На сегодня не существует оружия, которое могло бы перехватить такую цель. Ракета оснащена комбинированной системой наведения - инерциальной на маршевом участке траектории и активной радиолокационной при подлете к цели.
Комбинированное использование «Берега» и «Бастиона» в рамках дивизии станет как раз той «пробкой», которая наконец заткнет брешь, образовавшуюся после крушения СССР на Чукотке. То, что создание новых для Вооруженных сил России формирований начинается именно в регионе Тихого океана, безусловно, связано с усилившейся активностью флота и авиации США в том районе.
Напомним, что в этом году ракетное соединение в Приморье перевооружилось на ОТРК «Искандер-М». Согласно информации, «это уже третье соединение на востоке страны, военные которого проходят переобучение с тактических ракетных комплексов «Точка-У» на ОТРК «Искандер-М». В пресс-службе ВВО сообщили, что «в 2015 году на современные комплексы перевооружили соединение, дислоцированное в Бурятии, а в 2013 году - в Еврейской автономной области».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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