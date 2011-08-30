В России больше не будет наций

В правительстве готовится законопроект, согласно которому термин «национальный» будет употребляться лишь в отношении всего государства, поэтому межнациональные конфликты будут называть только межэтническими.

Изменения планируется внести не менее чем в полтора десятка действующих законов, в частности, в законы об общественных объединениях, о некоммерческих организациях и о политических партиях. В настоящее время законодательство обязывает подбирать названия для таких организаций так, чтобы они не оскорбляли национальных чувств. Целью изменений является предотвращение путаницы, поскольку слово «национальный» употребляется и в отношении всего государства, и применительно к отдельным этническим группам. Теперь предполагается, что народы и этнические группы, населяющие Россию, называться нациями больше не будут.