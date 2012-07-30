Образована коллегия Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 30 июля, ZRPRESS. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев подписал приказ о коллегии Минвостокразвития.

Коллегия будет являться постоянно действующим совещательным органом при Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока. В ее состав входят министр, его заместители, а также представители других федеральных ведомств, органов исполнительной власти субъектов федерации и иных организаций по согласованию с руководителями этих органов власти и организаций.

Согласно утвержденному положению о коллегии на ее заседаниях будут рассматриваться вопросы координации деятельности по реализации государственных федеральных целевых программ, в том числе долгосрочных, реализуемых на территории Дальневосточного федерального округа.

Среди тем обсуждения будут также вопросы управления федеральным имуществом; социально-экономического развития территории Дальнего Востока; совершенствования нормативно-правовой базы в сфере развития Дальнего Востока; эффективности использования бюджетных средств и инвестиций; создания благоприятного инвестиционного климата; эффективности контрольной деятельности Министерства в отношении реализации органами государственной власти субъектов РФ переданных им полномочий Российской Федерации.

На коллегии могут рассматриваться вопросы обобщения практики применения законодательства, совершенствования взаимодействия министерства с другими органами власти и общественными организациями, вопросы научного, технико-технологического, информационного и организационного обеспечения развития территорий Дальневосточного федерального округа.

«Золотой Рог».