Дмитрий Медведев добавил Виктору Ишаеву полномочий

ВЛАДИВОСТОК, 30 июня, ZRPRESS. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев назначен председателем российских частей межправкомиссий РФ-РК и РФ-КНДР.

Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева Виктор Ишаев назначен председателем российских частей Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и Российско-Корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщает Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

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