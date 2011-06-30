Ишаев предложил японцам вместе осваивать Курилы и пообещал больше половины экспортного СПГ

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе В. Ишаев дал интервью японской газете NIKKEI, сообщает сайт полпредства.

В нем Виктор Иванович говорил об успешных уже реализующихся проектах России и Японии, а также высказался за сотрудничество по ряду вопросов. В их числе – строительство завода по сжижению природного газа и его экспорт в Японию и совместное освоение российских островов Курильской гряды.

- Виктор Иванович, какова Ваша оценка торгово-экономических отношений Российского Дальнего Востока и Японии?

- Доля Японии во внешнеторговом обороте Дальневосточного федерального округа в 2010 году составила 26,4%. В цифрах – это 6,9 млрд. долларов США, что в 1,7 раза больше показателей предыдущего года. Стоимость экспорта в Японию – 6 155,3 млн. долл., рост в 1,7 раза. Стоимость импорта из Японии в прошлом году составила 766,9 млн. долл., что в 1,6 раза выше уровня 2009 года.

В 2010 году в регионы Дальнего Востока поступило 809,5 млн. долларов инвестиций из Японии. Это в 3 раза ниже уровня 2009 года. Доля Японии в общем объеме инвестиций Востока России сегодня составляет порядка 11%.

Правда, не устраивает нас структура инвестиций. Они идут в основном в заготовку древесины, то есть в те сферы, которые напрямую связаны с ресурсами.

- Какие сегодня совместные российско-японские проекты успешно, по Вашему мнению, реализуются на Дальнем Востоке России?

- На первом плане сахалинские нефтегазовые проекты, которые уже на протяжении нескольких лет продолжают оставаться крупнейшими объектами инвестиционного сотрудничества между Россией и Японией.

Например, в проекте «Сахалин-1» участвует известная японская фирма «Содеко», а в проекте «Сахалин- 2» - фирмы Мицуи и Мицубиси.

В рамках проекта «Сахалин-2» построен первый в России завод по сжижению природного газа (СПГ) объемом 9,6 млн. куб. м. Из всего объема экспорта СПГ 65% будет поставляться именно в Японию.

В Республике Саха (Якутия) в основном японские инвестиции поступили в развитие алмазно-гранильной отрасли – это совместное российско-японское предприятие «Саха Даймонд Корп.», а также в развитие инфраструктуры.

Со стороны корпорации «Мицуи» отмечается высокая заинтересованность в совместном освоении Эльконского уранового месторождения, ведутся переговоры по ведению работы на Чаяндинском месторождении, обсуждается возможность ведения совместного проекта с ОАО «Якутскэнерго».

С компанией «Сумитомо» ведутся переговоры по совместному освоению Эльгинского угольного месторождения с последующей экспортной поставкой углей в Японию.

В Приморском крае значимые японские инвестиции вложены в создание лесоперерабатывающих заводов по производству шпона и пиломатериалов совместно с ОАО «Тернейлес».

Совместно с японской стороной намечен к реализации проект создания завода по сжижению природного газа с объемом в 26 млн. м3 газа в год в г.Владивостоке. Во Владивостоке японская компания оказывает техническое содействие в строительстве мостов к площадке проведения саммита. Японская компания участвует и в установке турбин высокоэффективных генераторов, которые будут подавать в здание, где пройдет саммит АТЭС, тепло и электроэнергию. В марте этого во Владивостоке также объявлено о начале проекта по производству автомобилей компании Toyota.

В Хабаровском крае продолжается реализация проекта в области деревопереработки компанией со 100%-ным японским капиталом ООО «Ванино Тайрику» ориентированная на экспорт пиломатериалов в Японию, КНР и Республику Корея. В проекте по производству шпона в г.Комсомольске-на-Амуре в качестве партнера выступает компания «Соджиц Корпорейшн». С участием компании «Иточу» прорабатывается перспективный проект строительства в бухте Ванино специализированного комплекса по перегрузке зерна мощностью до 2,5 млн. тонн зерна в год.

- Каков потенциал экономического роста Дальнего Востока России? В каких проектах в перспективе было бы желательно сотрудничество с японскими компаниями?

- Темпы роста инвестиций в экономику округа стремительно росли в 2007-2009 годах в связи с реализацией на территории округа ряда крупных инвестиционных проектов и программ, в том числе инфраструктурных.

Сегодня реализуется очень перспективный и интересный проект по газификации. ОАО«Газпром» совместно с властями регионов Дальнего Востока России работает над выполнением так называемой «Восточной газовой программы». Первоочередным ее объектом является газотранспортная система (ГТС) «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», которую планируется ввести в эксплуатацию в 3 квартале 2011 года.

В текущем году компания «Транснефть» приступила к строительству второй очереди нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан».

В Амурской области будет реализован проект нового космодрома «Восточный». Предполагается, что в строительство будут вовлечены как федеральные средства, так и средства внебюджетных источников, в том числе возможно иностранных инвесторов.

В наших планах – дальнейшее развитие Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на перспективу. Так, по прогнозным оценкам экспертов, с учетом реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов и потребностей крупных грузоотправителей, объем перевозки грузов в направлении БАМа составит к 2015 году 50 млн. тонн, а до 2030 года увеличится до 100 млн. тонн.

Необходимый объем инвестиций только на развитие и модернизацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта (с учетом подвижного состава) составляет до 2015 года более 400 млрд. рублей, а до 2030 года - около 1,1 трлн. рублей.

Проведение коренной модернизации и реконструкции Байкало-Амурской магистрали создаст условия для многократного роста объемов транзитных и внешнеторговых перевозок через порты Дальневосточного региона.

Будет дан мощный импульс развитию прилегающих территорий, освоению богатого природно-ресурсного потенциала, разработке новых месторождений угля, нефти, газа, драгоценных и цветных металлов, освоению лесных ресурсов.

Уже больше года назад, перед тем как состоялась поездка японской делегации бизнесменов по регионам Дальнего Востока, Правительство Российской Федерации представило деловым кругам Японии каталог с подробным описанием примерно 180 возможных совместных проектов в различных регионах страны на общую сумму более 25 миллиардов долларов. Около 20% всех инвестиционных предложений и проектов приходится на российский Дальний Восток – это прямое свидетельство того, что мы открыты к реализации совместных проектов и взаимовыгодному сотрудничеству.

Что касается оценки экономических показателей развития Дальневосточного федерального округа, то в 2010 году в округе сохранялась положительная динамика экономического развития. В частности, объём произведённого ВРП по оценке составил 1 996,5 млрд.рублей, соответственно индекс физического объёма ВРП - 106,9%. Рост ВРП более, чем на 6% - это, безусловно, хороший показатель. К сожалению, было отмечено снижение собственных доходов. Поэтому сегодня необходимо менять структуру экономики - переходить от добычи ресурсов к их глубокой переработке, производству продукции с высокой долей добавленной стоимости, заниматься развитием лесной, рыбной промышленности и других отраслей, которые сегодня используются не в полной мере.

- На встрече МИД России и Японии в феврале этого года японская сторона выразила намерение изучить возможности для совместной экономической деятельности на южных Курилах. Как Вы оцениваете эту позицию Японии? В каких формах, по Вашему мнению, могла бы развиваться такая совместная деятельность?

- В настоящее время острова Курильской гряды находятся под юрисдикцией России, это наша территория. Нужно понимать, что Россия уже сделала много шагов навстречу Японии. Открыт безвизовый въезд для японских граждан на острова, разрешено вести определенную хозяйственную деятельность, совместный промысел морских биоресурсов. То есть, целый ряд серьезных шагов был сделан на встречу. Я много знаю японских бизнесменов и крупных и средних, которые очень хотят сотрудничать с Россией. Нужно сказать, что и дальневосточники искренне хотят сотрудничать с Японией. Когда речь идет об освоении ресурсов Сахалина, японские компании заходят, добывают нефть, газ, работают. И для нас и для них это выгодное экономическое сотрудничество. Мы предлагаем совместно осваивать острова Курильской гряды.

Мы изучили и провели разведку - в средней части Курильской гряды имеются серьезные предпосылки для добычи углеводородов. Возможно, это будет не завтра, но предпосылки имеются.

Если к нам не придут японские компании и инвестиции, то придут другие, может быть из Америки, Китая или, например, Брунея, может из Сингапура, Малайзии, но они все равно придут. Всего месяц назад впервые Южные Курилы посетила делегация парламентариев из Южной Кореи. Курилы - интересная территория и мы будем ее развивать. Мы уже сегодня их развиваем за счет средств бюджета. Согласно Федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Курильских островов Сахалинской области» идет возведение инфраструктуры – портов, аэропортов, вертолетных площадок, дорог. Cтроятся социальные объекты - больницы, детские сады, жильё. Часть из них уже сдана и успешно функционирует. Основными направлениями дальнейшего развития островов являются, прежде всего, рыбохозяйственный комплекс, а именно – глубокая переработка морских биоресурсов. По федеральной программе пока освоено всего 8 млрд. рублей, остается еще порядка 10 млрд. рублей, к тому же речь идет о дальнейшей ее пролонгации.

- После стихийного бедствия в Японии правительство России предложило расширить поставки СПГ и других энергоносителей. Какова Ваша оценка перспектив российско-японского энергетического сотрудничества на Дальнем Востоке?

- Прежде всего хотел бы сказать, что вы - японцы – мужественный народ. В такой сложной ситуации вы смогли сохранить самообладание, не было паники, все шаги по устранению последствий стихийного бедствия и аварии на АЭС были хорошо организованы. Дисциплина и порядок помогают справиться с любыми трудностями. В данных обстоятельствах наша основная задача, как ближайших соседей, – подставить «плечо» и активно помогать Японии достойно и в максимально короткое время выйти из этой ситуации.

Что касается энергетического сотрудничества, в апреле этого года ОАО «Газпром» и консорциум Japan Far East Gas Co.,Ltd (Япония) договорились о проведении совместного технико-экономического исследования для строительства в районе Владивостока завода по сжижению природного газа (СПГ) и газохимического комплекса. Это важно для увеличения объемов поставки природного газа из России в страны АТР, в том числе для надежного энергообеспечения Японии.

Сегодня Япония занимает четвертое место в мире по объемам энергопотребления, при этом практически не обладает собственными энергоресурсами. Япония импортирует 100% потребляемого газа в виде СПГ, занимая первое место в мире по его импорту, поэтому нам, безусловно, взаимовыгодно развивать сотрудничество в сфере энергетики. Более того, в связи с выбытием атомной генерации в Японии после разрушительного землетрясения, которое произошло 11 марта текущего года, премьер-министр России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об ускорении реализации проектов по добыче углеводородов на Дальнем Востоке. Этим мы сейчас активно занимаемся.

- В следующем году во Владивостоке состоится саммит АТЭС. В этой связи, какие шаги предпринимает Дальневосточный регион России в целях экономической интеграции со странами северо-восточной Азии и АТР в целом?

- Прошлым летом на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Дальнего Востока и сотрудничеству со странами АТР, Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев подчеркнул, что Азиатско–Тихоокеанский регион обладает огромным технологическим и инвестиционным потенциалом. При этом здесь не хватает энергоресурсов, и зачастую - сырья.

Это может дать нашим восточным регионам то, что им необходимо для внутреннего развития.

В свою очередь, хотел бы отметить, что в настоящее время основная мировая динамика складывается именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что характеризуется опережающим развитием стран АТР в сравнении с другими государствами и в первую очередь с европейскими.

Только на долю 21 страны АТР - участников АТЭС приходится 57% мирового ВВП, 48% оборота международной торговли, более 40% объема прямых иностранных инвестиций и около 40% населения мира. На долю стран АТЭС приходится 20,7% всей внешней торговли России (или 97242,9 млн. долл. США).

В качестве региона, который должен стать одним из ключевых звеньев интеграции со странами АТР, выступает наш Дальневосточный федеральный округ. Восток России является основной контактной зоной, регионы которого наиболее вовлечены во внешнеэкономические связи со странами АТР. Внешнеторговый оборот дальневосточных территорий на 84% формируется за счёт стран АТР.

В последние годы в отношении Дальнего Востока был принят целый ряд важных стратегических решений, затрагивающих вопросы его дальнейшей интеграции со странами АТР. В частности, утверждена Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года. Президентом Российской Федерации дано поручение о разработке концепции Стратегии России в АТР и прогноза социально-экономического развития Дальнего Востока до 2050 года с учетом геостратегических тенденций и особенностей сотрудничества России с ее соседями и партнерами по АТЭС. Материалы этой концепции будут представлены на саммите АТЭС в 2012 году в городе Владивостоке. Концепцию развития Дальнего Востока до 2050 года необходимо подготовить на саммите АТЭС 2012 года, чтобы продемонстрировать его участникам долгосрочные перспективы региона, векторы развития и получить возможность вести уже предметные переговоры о сотрудничестве со странами АТЭС на ближайшие десятилетия. Президент поручил мне руководство рабочей группой по разработке этой стратегии, в состав которой вошли представители министерств и ведомств России, а также научных кругов и крупного бизнеса.