Авиатор Высоцкий станет аудитором

Пост председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края, освободившийся в начале 2018 года после отставки Игоря ВАТУЛИНА, может перестать быть вакантным уже 30 мая, в ходе очередной сессии ЗС ПК. Единственным кандидатом на эту должность стал руководитель межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы РФ в Южном федеральном округе Юрий ВЫСОЦКИЙ. Помимо работы в налоговой полиции, за плечами выдвиженца – опыт работы в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиковЮ пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Напомним, что правом выдвигать кандидата на пост главы КСП обладают губернатор Приморья, председатель краевого парламента или группа депутатов численностью не менее одной трети от общего числа парламентариев. В конце марта врио главы края Андрей ТАРАСЕНКО и спикер краевого парламента Александр РОЛИК достигли консенсуса по персоне будущего главы КСП, а в конце апреля его кандидатуру согласовала Счетная палата РФ. Ожидается, что вопрос о назначении Юрия Высоцкого на должность главы Контрольно-счетной палаты будет рассмотрен на очередном заседании ЗС ПК в среду, 30 мая. До этого срока обязанности главного аудитора края продолжит исполнять зампредседателя КСП Валентина ВОЛКОВА.

Досье "Золотого Рога": Юрий Высоцкий родился в 1962 году. В 1985 году окончил Иркутское высшее военное авиационное инженерное ордена Красной Звезды училище по специальности «авиационное электро- и приборное оборудование», в 1995 году - Благовещенский финансово-экономический колледж по специальности «налоги и налогообложение», в 2006 году прошел обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по программе «Финансово-кредитная и налоговая политика государства». Трудовой стаж кандидата на пост главы КСП Приморья составляет 32 года, причем с 2005 по 2018 год он занимал должности, связанные с осуществлением контрольно-надзорных функций. Имеет классный чин государственного советника РФ 1 класса.