Старые грабли подкрасили

Кураторы региона вновь предлагают активно поддерживать только переезжающих на Дальний Восток - местному же населению, как и прежде, придется рассчитывать только на свои силы

Федеральные СМИ распространили обращение полпреда президента в ДФО и вице-премьера Юрия ТРУТНЕВА к Владимиру ПУТИНУ о продолжении инициатив в макрорегионе. Беглое знакомство показывает, что федеральные власти будут придерживаться, за некоторым исключением, старых схем поддержки.

Увы, сколь-либо успешными их назвать нельзя. Кураторы готовы вновь и вновь наступать на старые грабли. Население продолжает массово бежать из региона, а экономика растет только в отчетах чиновников. Свободный порт и ТОРы откровенно буксуют. Именно из-за неэффективности подобных мер провалил свою работу экс-министр Александр ГАЛУШКА.

Почти 40% жителей Дальнего Востока подумывают о переезде в другие регионы, утверждают социологи. И это при миллиардных вложениях в развитие макрорегиона, о первостепенной важности которого не перестают говорить власти. Почему россияне не рвутся на Дальний Восток, несмотря на раздачу бесплатных земель?

Самая главная ошибка кураторов Дальнего Востока - полное игнорирование интересов живущего в регионе населения. Никто не предпринимает хоть какие-то меры по увеличению зарплат, которые намного уступают тем же столичным, хотя цены здесь практически на все в 2-3 раза выше «дорогих» московских. Федералы не хотят освободить от соцналога даже ту часть зарплат, которые местный бизнес платит работникам в виде ДВ коэффициента. Который, кстати, уже сам по себе является дополнительным неслабым налогом на региональный бизнес.

Хуже того, в регионе большинство компаний, которые контролируются из центральных офисов в Москве, как правило, всю полученную прибыль переправляют в столицу, где часто выплачивают с нее налоги в столичный же бюджет, не повышая работникам зарплат годами и особо не тратясь на социальную инфраструктуру. Впрочем, это обычная практика для подавляющего большинства московских компаний.

Известен случай, когда недавно достаточно крупная компания в Приморье, получив чистую прибыль за год в пять миллиардов рублей, по решению акционеров (понятно кого), перечислила все деньги до копейки в бюджет материнской компании в столицу. Ни один работник ниже ранга ТОП-менеджера не получил ни рубля в виде премии. Между тем, заработная плата на предприятии не повышалась уже более десяти лет (!).

А новые экономические проекты, если им повезло быть реализованными, не то что не дают сколь-либо высоких на общем фоне зарплат, но часто даже предлагают заведомо меньшие, путая Дальний Восток с какой-нибудь подмосковной провинцией. Так один федеральный агрохолдинг, построив крупный комбинат в регионе, разместил вакансии со средней зарплатой в… 17 тыс. рублей.

Даже некоторый спад в миграции населения из региона, который кураторы поставили себе в заслугу, на самом деле в большей своей части объясняется тем, что из-за масштабного кризиса, который начался в 2014 году, практически рухнул рынок недвижимости региона. Соответственно люди, не сумев выгодно продать жилье, перенесли свои планы по «эвакуации» с Дальнего Востока на более поздний срок. Не учитывают чиновники и тех, кто уехал отсюда, сохранив местную регистрацию. А таких десятки, если не сотни тысяч.

Итак. Пока миграционный отток с Дальнего Востока преодолеть не удается - и власти макрорегиона предлагают Кремлю пакет мер, нацеленных на повышение социальной привлекательности Дальнего Востока, а также фиксируют необходимость продолжать уже начатые инфраструктурные проекты. Среди новых мер - повышение «подъемных» переезжающим туда, научное и культурное развитие макрорегиона и строительство моста на Сахалин.

Ранее власти преподносили льготные режимы (ТОР, Свободный порт Владивосток) и бесплатную раздачу земли («дальневосточный гектар») как способ привлечь людей. Пока цифры такие: за 2017 год макрорегион покинули 17 тыс. человек, признает полпред, хотя эти цифры вызывают очень серьезное сомнение, так как только население Приморья стало за год меньше на те же 17 тыс. человек.

Теперь для решения проблемы дальневосточные власти предлагают, в частности, локально повысить маткапитал на 30%, ввести разовую допвыплату при рождении первого ребенка, возмещение затрат на покупку или строительство жилья при рождении последующих детей - и освободить работающих родителей многодетных семей от НДФЛ. Это замечательные предложения, правда, похожие больше на пособия для нищих.

Еще одна идея - увеличение помощи предприятиям до 1 млн руб. на одного работника и «подъемных» программы переселения соотечественников - до 500 тыс. руб. на человека.