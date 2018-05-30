Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"

Вице-премьер - полпред Президента России в ДФО Юрий ТРУТНЕВ представил нового министра Александра КОЗЛОВА коллективу Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

«Прежде всего хочу поблагодарить за работу Александра Сергеевича Галушку. Он работал на посту Министра РФ по развитию Дальнего Востока почти 5 лет. Довольно многое сделано за этот период. Дальневосточный федеральный округ стал безусловным лидером в привлечении инвестиций. Сегодня 26 процентов прямых иностранных инвестиций, приходящих на территорию России, приходится на Дальний Восток. Мы опережаем среднероссийский уровень по индексам в сфере объемов строительства, промышленности и в других направлениях», – сказал Юрий Трутнев.

В свою очередь новый министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов отметил, что назначение связано с доверием со стороны руководства страны и самих дальневосточников: «Опыт руководителя градообразующего предприятия, депутата, мэра областного центра и губернатора позволит своевременно участвовать в обсуждении тех решений, которые потом будут влиять на новые законодательные акты. Проходя каждую ступеньку этой работы, ты понимаешь процессы и как ими управлять. Без этого знания ты не сможешь достигнуть той задачи, которую перед тобой ставит руководство страны и наше население, которое живёт на Дальнем Востоке». И далее: «Дальневосточники - это люди, для которых важны поступки, конкретные дела. У нас тут горы, тайга, реки и моря. Это край для сильных людей. И это не дальняя территория, куда лететь семь и более часов, а земля, где начинается Россия! Будем работать!», - отметил Александр Козлов.