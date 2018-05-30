Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
30 Мая 2018, 10:47 | Дальний Восток
Счетная палата России обнаружила финансовые нарушения в деятельности Минвостокразвития в 2017 году. Нарушения были выявлены в ходе проверки исполнения бюджета и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2017 год Министерством РФ по развитию Дальнего Востока, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Они касаются порядка ведения бюджетной росписи, порядка утверждения и внесения изменений в бюджетные сметы, соблюдения требований законодательства и нормативных актов при предоставлении субсидий и осуществлении закупок, а также нарушения при разработке и реализации госпрограмм.
Одним из крупных проступков ведомства, возглавляемого в 2017 году Александром ГАЛУШКОЙ, стало заключение государственного контракта с некомпетентным подрядчиком. Дело в том, что победителем открытого конкурса была признана заявка, не удовлетворяющая требованиям конкурсной документации. В результате цена контракта, заключенного Минвостокразвития с победителем конкурса, на 13,5 миллионов рублей превысила стоимость выполнения работ, предложенную участником конкурса, получившим согласно результатам оценки второй номер. Тем самым экономическим интересам государства был причинен ущерб на указанную сумму.
С удивлением обнаружили аудиторы Счетной палаты России, что Минвостокразвития заключило госконтракт на оказание услуг по охране здания министерства с частной охранной организацией. Сумма контракта составила 1,3 миллиона рублей. Между тем, предприятие не могло охранять Минвостокразвития, так как в зданиях федеральных органов законодательной и исполнительной власти наложено законодательное ограничение на частную охранную деятельность.
Весьма странным нашли аудиторы и то, что государственное задание ФАНУ «Востокгосплан» в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось в 2 раза, а объемы субсидий учреждению - в 3,5 раза.
Отдельный блок итогового документа проверки посвящен государственным программам. По мнению аудиторов, при реализации госпрограммы «Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» допущены многочисленные нарушения. Показатели (индикаторы) госпрограммы не характеризуют достижение к 2025 году ее целей, цели не определяют конечные результаты ее реализации и не соответствуют свойствам конкретности и измеримости.
Оказались фактически не выполненными в 2017 году и планы деятельности самого министерства. Из 33 мероприятий по 14 не достигнуты плановые показатели (более 40%). Отметили аудиторы и крайне неравномерные расходы Минвостокразвития: 73% расходов были произведены в IV квартале 2017 года, в том числе в декабре - 43%.
По результатам контрольного мероприятия принято решение направить представление в Минвостокразвития России, информационное письмо - в Правительство Российской Федерации, обращение - в Генеральную прокуратуру, письмо с материалами проверки - в ФСБ России. Заключение будет направлено в палаты Федерального Собрания.
На фото: Одним из крупных проступков ведомства, возглавляемого в 2017 году Александром ГАЛУШКОЙ, стало заключение государственного контракта с некомпетентным подрядчиком
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Автор:
Теги: минвостокразвития ФСБ Галушка
Новости тематики
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
- Дальневосточники устроят в Питере прорыв
- На Сахалине обсудили программу безвизовых обменов между Россией и Японией
- Юрий Трутнев призвал повышать качество жизни на Дальнем Востоке
- На Днях Дальнего Востока можно выбрать профессию, найти работу и получить "дальневосточный гектар"
- Путин прошелся по инвестпроектам на Дальнем Востоке
- Остров приморца Кожемяко
- Олег КОЖЕМЯКО, губернатор Сахалинской области: Молодежь обгоняет меня, но я не сдаюсь...
Новости раздела
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
- Владимир Путин отправил в отставку глав сразу двух дальневосточных регионов
- Валерий Мишин: Для объединения двух Корей потребуются триллионы долларов и долгие годы
- Дональд Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном
- Дальневосточники устроят в Питере прорыв
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Галушка больше не будет развивать Дальний Восток
- Что происходит под самым боком у Приморья
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стало известно, когда на месте бывшего "В-Лазера" откроется новый супермаркет
- У еще одного дальневосточного банка отозвали лицензию
- Японский холдинг начал поглощать крупную приморскую компанию
- Владимир Путин отправил в отставку глав сразу двух дальневосточных регионов
- Один из крупнейших производителей техники откроет в Приморье свое производство
- Выплаты приморским вкладчикам рухнувшего банка начнутся не скоро
- США собираются блокировать порты Приморья с помощью новых санкций против КНДР
- В российских школах введут пятую четверть
- Экс-мэр Владивостока показал пошагово, как фабрикуются уголовные дела
- Школьных учителей обманывают и обкрадывают с помощью системы оплаты труда
Loading...