Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ

Счетная палата России обнаружила финансовые нарушения в деятельности Минвостокразвития в 2017 году. Нарушения были выявлены в ходе проверки исполнения бюджета и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2017 год Министерством РФ по развитию Дальнего Востока, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Они касаются порядка ведения бюджетной росписи, порядка утверждения и внесения изменений в бюджетные сметы, соблюдения требований законодательства и нормативных актов при предоставлении субсидий и осуществлении закупок, а также нарушения при разработке и реализации госпрограмм.

Одним из крупных проступков ведомства, возглавляемого в 2017 году Александром ГАЛУШКОЙ, стало заключение государственного контракта с некомпетентным подрядчиком. Дело в том, что победителем открытого конкурса была признана заявка, не удовлетворяющая требованиям конкурсной документации. В результате цена контракта, заключенного Минвостокразвития с победителем конкурса, на 13,5 миллионов рублей превысила стоимость выполнения работ, предложенную участником конкурса, получившим согласно результатам оценки второй номер. Тем самым экономическим интересам государства был причинен ущерб на указанную сумму.

С удивлением обнаружили аудиторы Счетной палаты России, что Минвостокразвития заключило госконтракт на оказание услуг по охране здания министерства с частной охранной организацией. Сумма контракта составила 1,3 миллиона рублей. Между тем, предприятие не могло охранять Минвостокразвития, так как в зданиях федеральных органов законодательной и исполнительной власти наложено законодательное ограничение на частную охранную деятельность.

Весьма странным нашли аудиторы и то, что государственное задание ФАНУ «Востокгосплан» в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось в 2 раза, а объемы субсидий учреждению - в 3,5 раза.

Отдельный блок итогового документа проверки посвящен государственным программам. По мнению аудиторов, при реализации госпрограммы «Социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» допущены многочисленные нарушения. Показатели (индикаторы) госпрограммы не характеризуют достижение к 2025 году ее целей, цели не определяют конечные результаты ее реализации и не соответствуют свойствам конкретности и измеримости.

Оказались фактически не выполненными в 2017 году и планы деятельности самого министерства. Из 33 мероприятий по 14 не достигнуты плановые показатели (более 40%). Отметили аудиторы и крайне неравномерные расходы Минвостокразвития: 73% расходов были произведены в IV квартале 2017 года, в том числе в декабре - 43%.

По результатам контрольного мероприятия принято решение направить представление в Минвостокразвития России, информационное письмо - в Правительство Российской Федерации, обращение - в Генеральную прокуратуру, письмо с материалами проверки - в ФСБ России. Заключение будет направлено в палаты Федерального Собрания.

На фото: Одним из крупных проступков ведомства, возглавляемого в 2017 году Александром ГАЛУШКОЙ, стало заключение государственного контракта с некомпетентным подрядчиком