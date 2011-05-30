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Ввод 60-часовой трудовой недели россияне не поддерживают
12% работающих россиян трудятся свыше 60 часов в неделю, но предложение закрепить такую возможность в Трудовом кодексе поддерживают 18%. Другие инициативы Михаила Прохорова пользуются существенно большей поддержкой россиян.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование на тему, сколько часов в неделю работают россияне и как они относятся к возможности внесения некоторых изменений в Трудовой кодекс и, в частности, предоставления работнику права работать свыше установленной недельной нормы с оплатой в обычном размере.
Большинство работающих россиян в среднем в неделю проводят на службе в рамках установленной законодательством нормы, т.е. 35-44 часов (58%). Однако почти каждый пятый (18%) указывает, что работает по 45-59 часов в неделю, а более чем каждый десятый (12%) - свыше 60 часов. Значительно меньше тех, чья трудовая неделя составляет 30-34 часа (6%), 20-29 часов (3%) или же менее 20 часов (2%).
В пределах установленной нормы работают, в первую очередь, государственные служащие (99%), специалисты с высшим образованием, занятые в коммерческом секторе (69%) и квалифицированные рабочие (63%). О том, что трудиться им приходиться значительно больше, сообщают военнослужащие в армии и органах внутренних дел: 99% опрошенных в этой группе свидетельствуют, что трудятся свыше 45 часов в неделю. Этот показатель также высок среди предпринимателей (59%). Наименее интенсивно трудятся бюджетники: 29% опрошенных в этой группе указывают, что их рабочая неделя составляет не более 30-34 часов.
Большинство работающих россиян поддержали бы внесение таких изменений в Трудовой кодекс, как разрешение заключать срочный трудовой договор (на срок не менее года) с выпускниками, не имеющими опыта работы, и пенсионерами (67%), разрешение работодателю по согласованию с работником неоднократно продлять срочный трудовой договор (63%). Также россияне не возражают против идеи отменить испытательный срок для выпускников, устраивающихся по специальности в течение года после окончания, если они обучались по направлению и (или) за счет работодателя (54%).
Наиболее негативно работающие сограждане относятся к идее предоставить возможность работать до 60 часов в неделю вместо 40 и оплачивать эту работу не как сверхурочные, а в обычном размере (77%). Отрицательно такой шаг воспринимают, в первую очередь, те, кто работают в пределах установленной нормы (79%). А вот одобрение в равной степени высказывают как те, кто трудится менее 35 часов в неделю (19%), так и те, кто превышает установленные законом 43 часа (19%).
С неодобрением респонденты воспринимают и предложения предоставлять оплачиваемый отпуск не всем работникам, обучающимся в ВУЗах, а только тем, которые направлены на обучение самим работодателем (61%), разрешить работодателю по согласованию с работником изменять условия трудового договора (график работы, оплату и пр.) по экономическим причинам: кризис, снижение объемов производства, спроса на товары/услуги и пр. (51%), сократить минимальный срок информирования работника об изменениях условий трудового договора с ним с двух месяцев до одного (50%).
В инициативном всероссийском опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 человек в 138 населенных пунктах 46 областей, краев и республик России.
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