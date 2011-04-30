Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Въездные визы в США подешевеют
Помощник госсекретаря по консульским делам Дженис Джейкобс сообщила: скоро получить американскую визу станет дешевле. Коснулась она и облегчения визового режима между нашими странами - работа продолжается, пишут "Известия".
Американский посол в Москве Джон Байерли сообщил в своем блоге: "В качестве первого шага на пути к безвизовому режиму США и Россия сейчас работают над новым механизмом, который позволит гражданам обеих стран получать двухлетние многократные визы".
"Содержание соглашения в настоящее время обсуждается. Говорить о сроках его подписания пока рано", - сказала Джейкобс. Высокопоставленная представительница Госдепартамента подтвердила: речь идет в том числе о возможном продлении сроков действия виз. При этом Джейкобс уточнила: любые решения можно принимать только на принципах взаимности. "Мы заинтересованы, чтобы американские граждане имели такие же возможности ", - подчеркнула она и добавила, что не может пока сообщить, визы какого типа будут охвачены договоренностью.
Джейкобс сообщила хорошую новость для путешественников со всего мира. В ближайшие годы снизится возмещение фактических расходов, которые несет правительство США при рассмотрении заявлений на выдачу виз. Представительница Госдепартамента пояснила - речь идет о платежах, которые взимаются наряду с консульским сбором. Они будут частично сокращены, а частично - и вовсе исчезнут.
"Эти дополнительные платежи в ближайшие два года будут отменены, потому что нам не нравится система, при которой обращающиеся за визами должны тратить лишние деньги на звонки, чтобы назначить собеседование или получить паспорт после выдачи визы", - сказала она. По ее словам, правительство США уже заключило соглашение с подрядчиком, который будет впредь оказывать эти услуги. "Все расходы будут включены в сбор за обработку документов", - рассказала она. Это, по словам дипломата, означает, что граждане будут платить меньше - им не придется нести дополнительные траты. Правда, сколько экономия составит в цифрах, она не сказала. Зато сообщила: такая система уже действует для Канады и Мексики, а в ближайшее время к ней подключится Израиль. Целиком же на эту схему США перейдут через два года.
Новости тематики
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
Новости раздела
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- За 7 месяцев текущего года отмечен высокий рост доходов в бюджет Владивостока
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
- Айсен НИКОЛАЕВ, врио главы Республики Саха(Якутия): В запасе нет даже месяца
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам