Въездные визы в США подешевеют

Помощник госсекретаря по консульским делам Дженис Джейкобс сообщила: скоро получить американскую визу станет дешевле. Коснулась она и облегчения визового режима между нашими странами - работа продолжается, пишут "Известия".

Американский посол в Москве Джон Байерли сообщил в своем блоге: "В качестве первого шага на пути к безвизовому режиму США и Россия сейчас работают над новым механизмом, который позволит гражданам обеих стран получать двухлетние многократные визы".

"Содержание соглашения в настоящее время обсуждается. Говорить о сроках его подписания пока рано", - сказала Джейкобс. Высокопоставленная представительница Госдепартамента подтвердила: речь идет в том числе о возможном продлении сроков действия виз. При этом Джейкобс уточнила: любые решения можно принимать только на принципах взаимности. "Мы заинтересованы, чтобы американские граждане имели такие же возможности ", - подчеркнула она и добавила, что не может пока сообщить, визы какого типа будут охвачены договоренностью.

Джейкобс сообщила хорошую новость для путешественников со всего мира. В ближайшие годы снизится возмещение фактических расходов, которые несет правительство США при рассмотрении заявлений на выдачу виз. Представительница Госдепартамента пояснила - речь идет о платежах, которые взимаются наряду с консульским сбором. Они будут частично сокращены, а частично - и вовсе исчезнут.

"Эти дополнительные платежи в ближайшие два года будут отменены, потому что нам не нравится система, при которой обращающиеся за визами должны тратить лишние деньги на звонки, чтобы назначить собеседование или получить паспорт после выдачи визы", - сказала она. По ее словам, правительство США уже заключило соглашение с подрядчиком, который будет впредь оказывать эти услуги. "Все расходы будут включены в сбор за обработку документов", - рассказала она. Это, по словам дипломата, означает, что граждане будут платить меньше - им не придется нести дополнительные траты. Правда, сколько экономия составит в цифрах, она не сказала. Зато сообщила: такая система уже действует для Канады и Мексики, а в ближайшее время к ней подключится Израиль. Целиком же на эту схему США перейдут через два года.