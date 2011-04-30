Губернатор Сахалина заработал за 2010 год почти на 4 млн руб. больше Сергея Дарькина

Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин опубликовал отчет о доходах за 2010 год, согласно которому он заработал около 7,24 млн рублей. Как стало известно «ФедералПресс» 29 апреля, из декларации губернатора, у Александра Хорошавина нет в собственности объектов недвижимости и машин. По официальным данным, доходы жены губернатора – домохозяйки Ирины Хорошавиной – составили 89 232 рубля и 36 копеек. Кроме того, Ирина Хорошавина владеет квартирой площадью 100 кв. м и двумя машинами: Toyota Land Cruiser и Lexus LX 570. Оба супруга пользуются квартирой в 56 кв. м.

Как писал "Золотой Рог", в отчетный период Сергей Дарькин заработал 3 493 034, 69 рублей, кроме государственной дачи площадью 729,5 кв. м в пользовании собственной недвижимости у него нет, как нет и личного автомобиля. (В 2009 году Сергей Дарькин заработал 2 407 915,47 руб).