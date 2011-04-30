В связи с введением кратных штрафов лишение свободы для взяточников не отменяется

В пятницу, 29 апреля, заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьёв в беседе с представителями СМИ поделился своим мнением по поводу принятых изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции. Одобренный сенаторами закон ужесточает наказание за коммерческий подкуп, дачу взятки, получение взятки и посредничество во взяточничестве, пишет Экспертный канал «ФедералПресс».

«Убежден, что данный Федеральный закон внесет свой вклад в дело борьбы с коррупцией в стране, минимизирует ее последствия и сделает невыгодным получение взятки.

Мы понимаем, что одними мерами принуждения добиться искоренения коррупции нереально, ее основные механизмы, конечно, лежат за пределами Уголовного кодекса. Тем не менее, статистика по этим преступлениям пугающая. Только в 2010 году за совершение коррупционных преступлений по данным главы Следственного комитета России привлечено к ответственности свыше 700 должностных лиц, обладающих особым правовым статусом, среди которых 120 следователей и 12 прокурорских работников. Всего же за прошлый год в суд было направлено более 18 тысяч уголовных дел, связанных со взятками. По данным Верховного суда Российской Федерации в 2010 году за коррупционные преступления осуждено 9 тысяч человек, из них за взятки – около 2-х тысяч человек. В подавляющем большинстве случаев размеры выявленных взяток – от 500 до 10 тысяч рублей, 35 человек осуждены за получение 1 миллиона рублей.

Поэтому в феврале этого года президентом страны и был внесен законопроект, предусматривающий кроме мер лишения свободы и альтернативные меры уголовно-правового характера по повышению эффективности противодействия коррупции.

Принятым Федеральным законом в целях дифференциации ответственности за коррупционные преступления в Уголовном кодексе закреплены четыре вида взятки в зависимости от их размера. Теперь за коммерческий подкуп, дачу взятки, получение взятки и посредничество во взяточничестве устанавливаются кратные штрафы в размерах, зависящих от вида взятки. Однако в связи с введением кратных штрафов по таким правонарушениям такой вид наказания, как лишение свободы для взяточников, не отменяется.

Также расширена диспозиция статьи 290 Уголовного кодекса, теперь к предмету взятки кроме денег и ценных бумаг относится и «незаконное оказание услуг имущественного характера».

В Уголовный кодекс вводится новая статья – 2911 «Посредничество во взяточничестве», в которой дано определение самого вида преступления, а также указана мера ответственности посредников во взяточничестве, которые будут наказываться в размере до 90-кратной суммы взятки.

Для повышения эффективности административной ответственности, применяемой в отношении юридических лиц за причастность к коррупции и совершение незаконных действий сопряженных с получением взятки, в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях вносятся изменения, которые также предусматривают наложение административного штрафа в размере от трехкратной до стократной суммы денежных средств, но не менее ста миллионов рублей с конфискацией предмета взятки.

Внесены и изменения в Административный кодекс, касающиеся и правовой помощи по делам об административных правонарушениях и, в частности, порядка направления запроса, его содержания и формы, расширен также перечень субъектов, через которых направляется запрос на территорию иностранного государства.

Одобренный Советом Федерации Федеральный закон является важным и последовательным шагом в совершенствовании законодательства о противодействии коррупции и, безусловно, направлен на решение концептуальных проблем противодействия коррупции».