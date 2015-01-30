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Кризис тормозит экономику, но не должен остановить развитие регионов
Для этого сегодня создаются новые механизмы привлечения инвестиций и поддержки инвестиционных проектов. Способствовать этому должна и Программа развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года.
29 января на площадке Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалья обсуждались практические задачи по созданию ТОР и поддержке перспективных инвестиционных проектов. В работе межрегионального совещания приняли участие статс-секретарь–заместитель Министра по развитию Дальнего Востока Кирилл СТЕПАНОВ, руководители структурных подразделений Минвостокразвития России, заместители Председателей Правительств субъектов РФ ДФО и Байкальского региона.
- Очевидно, регионы рассчитывают, что приоритетность задач будет подтверждена и приоритетностью финансирования. Однако возможности бюджетных ресурсов, как минимум на 2015 год, крайне ограничены. В тоже время задачи опережающего развития макрорегиона остаются. В этих условиях необходимо все организационные и финансовые ресурсы сосредоточить в «точках роста», применить конкретный набор эффективных мер по поддержке перспективных проектов, - подчеркнул Кирилл Степанов.
Он отметил, что ряд важных шагов в этом направлении уже сделаны: приняты закон о ТОРах, ряд постановлений правительства РФ, в том числе и определяющее порядок отбора инвестиционных проектов. Создана комиссия под руководством дальневосточного полпреда Юрия ТРУТНЕВА, в компетенцию которой входит оценка и принципиальный отбор эффективных инвестиционных инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке.
Регионы согласились, что акцент на точки роста, позволит, не размывая федеральные и региональные ресурсы, обеспечить максимальный эффект. В тоже время внесли ряд конкретных предложений по корректировкам новой редакции ФЦП и методикам оценки претендентов на господдержку. Обсуждались возможности межрегиональной кооперации и перераспределения финансирования на стратегически более важные объекты. Поднимались вопросы включения в ФЦП объектов газовой отрасли и сферы ЖКХ.
Отмечено, что реализация проектов будет осуществляться с гарантированной поддержкой в рамках региональных программ. Для этого потребуется консолидация ресурсов в бюджетах для софинансирования проектов на уровне 30%. В тоже время обсуждались корректировки, учитывающие особенности отдельных территорий. К примеру, высокодотационный Камчатский край получит преференции в требованиях к финансированию проектов на уровне 5%. Обращалось внимание, что для поддержки ТОРов и инвестиционных проектов крайне важно привлекать не только стратегических инвесторов, но и предприятия малого и среднего бизнеса.
Шла речь также о формировании специальных механизмов продвижения дальневосточных проектов в государственных программах федеральных министерств. Пока этот ресурс практически не задействован, хотя может стать дополнительным источником финансовых средств развития территорий.
Субъектами РФ Дальнего Востока и Байкальского региона внесены ряд конкретных предложений по формату текущего взаимодействия с Минвостокразвития. Площадку межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалья» решено задействовать для систематического общения и выработки конструктивных решений.
По итогам совещания подготовлены рекомендации федеральным органам исполнительной власти, органам власти субъектов РФ ДФО и Байкальского региона.
Елена ШИРОКОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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