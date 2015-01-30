www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.76 р. 100 JPY: 58.28 р.
EUR: 77.38 р. 10 CNY: 95.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Экономика
Распечатать

Кризис тормозит экономику, но не должен остановить развитие регионов

30 Января 2015, 11:29 | Дальний Восток

Для этого сегодня создаются  новые механизмы привлечения инвестиций и поддержки  инвестиционных проектов. Способствовать этому должна и Программа развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года. 

29 января на площадке Межрегиональной ассоциации  экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалья  обсуждались практические задачи по созданию ТОР и поддержке перспективных инвестиционных проектов. В работе межрегионального совещания приняли участие статс-секретарь–заместитель Министра по развитию Дальнего Востока Кирилл  СТЕПАНОВ, руководители структурных подразделений Минвостокразвития России, заместители Председателей Правительств субъектов РФ ДФО и Байкальского региона.

- Очевидно,  регионы рассчитывают, что приоритетность задач будет подтверждена и приоритетностью финансирования. Однако возможности бюджетных  ресурсов, как минимум на 2015 год,  крайне ограничены. В тоже время задачи опережающего развития макрорегиона остаются. В  этих  условиях необходимо  все  организационные и финансовые ресурсы сосредоточить  в «точках роста», применить  конкретный набор эффективных мер по поддержке перспективных  проектов, - подчеркнул  Кирилл Степанов.

Он отметил, что ряд важных шагов в этом  направлении   уже  сделаны: приняты закон о ТОРах, ряд постановлений правительства РФ, в том числе и  определяющее порядок отбора инвестиционных проектов.   Создана  комиссия под руководством дальневосточного полпреда Юрия ТРУТНЕВА, в компетенцию которой входит оценка и принципиальный  отбор эффективных  инвестиционных инфраструктурных  проектов  на Дальнем Востоке.

Регионы согласились, что  акцент на точки роста,  позволит, не размывая федеральные и региональные ресурсы, обеспечить максимальный эффект. В тоже  время   внесли  ряд  конкретных предложений  по корректировкам  новой редакции ФЦП и методикам оценки претендентов на господдержку. Обсуждались возможности межрегиональной кооперации и  перераспределения финансирования на стратегически более важные объекты. Поднимались вопросы включения в ФЦП объектов газовой отрасли и сферы ЖКХ.

Отмечено, что реализация проектов будет осуществляться   с гарантированной поддержкой  в рамках  региональных программ. Для этого потребуется консолидация  ресурсов в  бюджетах   для софинансирования проектов на уровне 30%.   В тоже время обсуждались корректировки, учитывающие  особенности отдельных территорий.  К примеру, высокодотационный Камчатский край получит преференции в требованиях к  финансированию проектов  на уровне 5%. Обращалось внимание, что для  поддержки ТОРов и инвестиционных проектов крайне важно  привлекать не только стратегических инвесторов, но и предприятия малого и среднего бизнеса.

Шла речь также  о формировании специальных механизмов продвижения дальневосточных проектов в государственных программах федеральных министерств. Пока этот ресурс практически не задействован, хотя может стать дополнительным источником финансовых средств  развития территорий.

Субъектами РФ Дальнего Востока и Байкальского региона внесены ряд  конкретных предложений   по формату текущего взаимодействия с Минвостокразвития.  Площадку межрегиональной ассоциации  экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалья» решено задействовать для систематического общения и  выработки конструктивных решений. 
По итогам совещания подготовлены рекомендации федеральным органам исполнительной власти, органам власти субъектов РФ ДФО и Байкальского региона.  

Елена ШИРОКОВА.   Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: инвстиции  тор  кризис 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru