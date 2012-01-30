Налоговым служащим запретили принимать подарки за исполнение своих обязанностей и курить во время совещаний

На сайте ФНС КОДЕКС этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы. В документе подчёркивается, что госслужащему «запрещается получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц».

Чтобы избежать недопонимания и кривотолков, перечислено и то, что подразумевается под «вознаграждением»: подарки, деньги, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и «иные вознаграждения», пишет Gudok.Ru.

Кодекс охватывает не только личные подношения, но и те подарки, которые чиновникам могут сделать в ходе протокольных мероприятий или служебных командировок, – неважно, ручка это или автомобиль, все они немедленно признаются собственностью государства и передаются в налоговый орган, да ещё с сопроводительным актом – чтоб никто ничего не утаил. Новый свод правил напоминает сотруднику ФНС, как следует себя вести: в частности, они обязаны избегать конфликтов, которые могут испортить их репутацию, быть вежливыми не только с должностными лицами, но и с простыми гражданами. Также высокое звание налоговика запрещает использовать служебное положение для влияния на работу государственных органов, организаций, чиновников, государственных служащих, а особенно простых граждан при решении вопросов «личного характера». И самое главное – инспекторы обязаны противодействовать коррупции в любой форме и даже должны принимать меры по её профилактике. Теоретически теперь работник ФНС, который видит, что при нём кому-то дают взятку – например, в школе или в трамвае, – и не фиксирует факт нарушения закона, нарушает ведомственный кодекс. Впрочем, об этом сообщить, кроме него, получается, некому.

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что кодекс – это исключительно бумага для отчётности о мерах, принимаемых по борьбе с коррупцией. «Фактически это внутренний документ, преимущественно дублирующий то, что и так декларировано законом. Тогда какой в нём смысл? В подобных документах должны регламентироваться ситуации, которые не учтены законодательством, и, например, устанавливать ответственность за хамство на работе, за затягивание сроков исполнения необходимых процедур, да просто за халатное исполнение своей работы», – сообщил глава НАК «Гудку».

ZRPRESS.Ru также ознакомился с документом. В нем даны и рекомендательные этические правила служебного поведения государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы.

В пункте 24 сказано: В служебном поведении государственным служащим необходимо исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

В пункте 25: В служебном поведении государственные служащие воздерживаются от:

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.

В документе подчеркивается, что государственные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.