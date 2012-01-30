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В глазах иностранцев Россия сохранила негативный образ

30 Января 2012, 01:05 | Дальний Восток

Аналитики из компании GlobeScan и британская радиовещательная корпорация BBC опубликовали итоги очередного опроса о восприятии влияния стран мира. Текст соответствующего доклада размещен на сайте BBC.

Опрос, проведенный в 27 странах мира, призван выявить, насколько положительно или отрицательно респонденты оценивают влияние, оказываемое включенными в опросник государствами. Как и в прошлом году, Россия оказалась среди стран, влияние которых оценивается скорее как негативное, чем позитивное.

В общем рейтинге положительного влияния Россия заняла 13-е из 17-ти мест, набрав 34% всех голосов. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на четыре пункта, однако занимаемое страной место осталось прежним. Наиболее позитивно Россию воспринимают в Индии - о положительном влиянии Москвы заявили 58% респондентов (в прошлом году - лишь 32%). Также исключительно позитивно о политике Москвы отозвались Китай (47% респондентов; 55% в 2010 г/) и Южная Корея (47%; в 2010 г. – 38%).

Между тем негативно Россию в целом восприняли 38% респондентов - с прошлого года показатель вырос на 1%.

Наиболее положительно воспринимаемой страной, как и в прошлом году, оказалась Германия - позитивно ее оценили 62%. Между тем наиболее «отрицательной» страной оказался Иран - негативным его влияние посчитали 59% процентов респондентов. Также негативно была оценена деятельность Пакистана (56%), КНДР (55%), а также Израиля (49%). Деятельность США в мире оценили скорее положительно, чем отрицательно – 49% против 31%.

В опросе приняли участие 28,6 тысячи человек, пишет "Лента.ру".

"Золотой Рог".

Автор: "Лента.Ru"
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