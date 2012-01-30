СПС подозревают в сговоре с Кремлем

Выступая на форуме московской организации партии "Единая Россия", директор центра политических технологий Игорь БУНИН заявил о наличии нового кремлевского проекта на правом фланге в лице СПС.

Свои подозрения Бунин основывает, с одной стороны, на довольно неплохих для правых результатах выборов в Перми, с другой - на анализе окружающей действительности в целом. Так, "Яблоко", по его словам, площадкой для правого кремлевского проекта стать не может, поскольку это умирающая партия, имеющая поддержку 1-2%. У правых же, по словам эксперта, "гораздо больше жизненных сил", и если дать им деньги или эфир, убрать из партии ГАЙДАРА, ЧУБАЙСА и иже с ними, поставить туда людей из Кремля, то из СПС вполне может получиться третий кремлевский проект.

"Золотой Рог".