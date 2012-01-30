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Россиян не привлекает Путин с партбилетом

30 Января 2012, 15:55 | Дальний Восток

Президент России не должен состоять в какой-либо политической партии, его задача - выполнять функции арбитра между различными ветвями власти и партиями. Такого мнения придерживаются 62% россиян. Не согласны с ними 21% граждан, еще 17% затруднились с ответом. Такие данные публикует Аналитический Центр Юрия ЛЕВАДЫ ("Левада-Центр") на основании данных опроса, проведенного 14-17 июля в 46 регионах России.

Опрос также показал, что значительная часть россиян (43%) отрицательно отнеслась бы к тому, чтобы Владимир ПУТИН стал лидером "Единой России". В то же время 34% респондентов положительно отнеслись бы к президенту как к лидеру этой партии. Затруднились ответить 23%.

Также 43% опрошенных отрицательно отнеслись бы к тому, чтобы "Единая Россия" стала ведущей силой государства (как в свое время КПСС), могла бы направлять действия всех органов власти и назначать своих людей на любые ответственные должности. Противоположной точки зрения придерживаются 41% россиян, затруднились с ответом - 16%.

По мнению 42% опрошенных, на сегодня России необходимо две или три большие партии, 32% считают, что стране нужна одна правящая партия, 5% - за то, чтобы в России было много относительно небольших партий, а 7% уверены, что политические партии вообще не нужны. Затруднились ответить 14%.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3%.

"Золотой Рог".

Автор: По материалам сети Интернет
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