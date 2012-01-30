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Резервная родина
Политическая и экономическая элита страны не связывает с Россией своего будущего или, что важнее, будущего своих детей.
Наша страна все больше превращается в страну для временного проживания. Здесь зарабатывают большие деньги, но не видят большого будущего. Израиль и США, Австралия и Канада, Чехия и Великобритания - география новой русской эмиграции расширяется каждый год. Новой резервной родиной для россиян может стать не слишком любящая своих собственных русскоязычных жителей Эстония.
Сын губернатора Санкт-Петербурга Валентины МАТВИЕНКО Сергей на паях с представителем "ЛУКойла" в Эстонии Евгением БОЛЬШАКОВЫМ и питерским банкиром Александром САВЕЛЬЕВЫМ недавно приобрел расположенный вблизи от Таллина необитаемый остров. Пока речь идет исключительно о бизнес-проекте, однако на всякий случай вид на жительство в Эстонии Сергей Матвиенко уже оформил.
Другой сановный сын (ныне покойного министра путей сообщения Николая АКСЕНЕНКО, одного из самых влиятельных деятелей позднего ельцинского периода) Рустам АКСЕНЕНКО вот-вот получит гражданство Эстонии.
Не только богачи, дети и внуки высокопоставленных политиков ищут лучшей доли на чужбине (как, например, внук первого российского президента Борис, весьма неплохо чувствующий себя все в том же Лондоне, этой Мекке новой русской эмиграции). Многие люди с достатком выше среднего предпочитают делать бизнес в России, а жить за границей. Одни отправляют за пределы родины только детей, у других постоянно живет за границей вся семья. Третьи пока базируются в России, но уже покупают гражданство в иной стране.
Страна, которая уже пятнадцать лет назад подняла свой железный занавес, по-прежнему делится на выездных и невыездных. Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, только 5% россиян хотели бы жить в другой, кроме России, стране. Показательно, что количество тех, кто за последние три года хотя бы раз выезжал за рубеж, равняется все тем же пяти процентам.
Российский патриотизм сегодня - это патриотизм пустого кошелька. Сильнее всего привязаны к родным местам (не только к стране в целом, но к малой родине) те, кто просто не видел ничего другого. 67% хотели бы жить в родном городке, селе, деревне. При этом 30% не выезжали дальше областного центра, а 37% не заглядывали даже туда. Им ни берег турецкий, ни остров эстонский точно не нужны.
"Золотой Рог".
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